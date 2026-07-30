Muskas ruošia didelę išlaidų kampaniją, kad padėtų respublikonams išsaugoti Kongreso kontrolę

Skelbiama, kad bus atgaivinta politinė operacija, pavertusi E. Muską didžiausiu finansiniu stulbinančio Donaldo Trumpo sugrįžimo į valdžią 2024 m. prezidento rinkimuose rėmėju. Multimilijardierius planuoja atgaivinti politinę organizaciją „America PAC“, kuri D. Trumpo rinkimų kampaniją parėmė daugiau kaip 260 mln. dolerių (apie 225,5 mln. eurų), teigė su šiuo klausimu susipažinę asmenys, kuriuos cituoja „Axios“.
Manoma, kad ši organizacija daugiausia dėmesio skirs ėjimui pas žmones į namus, skaitmeninei reklamai ir reklaminiam paštui, kuriuo siekiama mobilizuoti konservatyvius rinkėjus, mažiau linkusius dalyvauti ne prezidento rinkimuose. E. Muskas nenurodė, kiek lėšų ketina išleisti. „America PAC“ kol kas neatsakė į prašymą pakomentuoti.
Šis įsikišimas galėtų suteikti reikšmingą postūmį respublikonams, nes prasti D. Trumpo reitingai, susirūpinimas dėl ekonomikos ir nepritarimas karui su Iranu kelia grėsmę nedidelei partijos daugumai Atstovų Rūmuose ir Senate. Respublikonų komitetai ir sąjungininkų organizacijos jau turi didelį finansinį pranašumą prieš demokratus, o D. Trumpo organizacija „MAGA Inc.“ yra sukaupusi šimtus milijonų dolerių.
Apie atnaujinamą E. Musko įsitraukimą pranešama po neramaus laikotarpio jo ir D. Trumpo santykiuose. E. Muskas trumpai dirbo administracijoje ir vadovavo Vyriausybės efektyvumo departamentui (angl. Department of Government Efficiency, DOGE), tačiau viešai susivaidijo su prezidentu dėl respublikonų išlaidų įstatymų ir užsiminė galįs įsteigti trečią partiją.
Vėliau jis ir vėl pradėjo aukoti respublikonų iniciatyvoms, įskaitant multimilijonines aukas pavieniams kandidatams ir konservatyvioms politinėms grupėms.
E. Musko veikla sukėlė ir teisinius ginčus. Federalinis teisėjas įpareigojo jį duoti parodymus nagrinėjant ieškinius, kuriuose „America PAC“ kaltinama rinkėjų klaidinimu dėl pažado kasdien padovanoti po 1 mln. dolerių registruotiems rinkėjams, pasirašiusiems politinę peticiją prieš 2024 m. rinkimus.
Ieškovai teigia, kad nugalėtojai nebuvo atrinkti atsitiktinai, kaip buvo užsiminęs E. Muskas, o pasirinkti, nes jie galėtų būti veiksmingi grupės atstovai. Ir Viskonsino kolegija nustatė, kad panašios žadėtos išmokos valstijos Aukščiausiojo Teismo rinkimų kampanijos metu galėjo pažeisti kyšininkavimo įstatymus.
E. Musko sugrįžimas atkreipia dėmesį į vis didėjantį itin turtingų donorų vaidmenį JAV rinkimuose. Milijardierių šeimos prie 2026 m. rinkimų kampanijos jau prisidėjo šimtais milijonų dolerių, o didžioji dalis lėšų atiteko respublikonų kandidatams ir organizacijoms, rodo JAV žiniasklaidos atlikta federalinių rinkimų dokumentų analizė.
Turtingi donorai aukoja ir demokratams. Lėšomis, be kita ko, prisideda George‘as ir Alexas Sorosai, Reidas Hoffmanas ir Michaelas Bloombergas, tačiau respublikonams palankūs milijardieriai iki šiol paaukojo kur kas daugiau.
Pranešama, kad „America PAC“ iniciatyvai vadovaus E. Musko patarėjas politikos klausimais Chrisas Youngas ir kad ji bus koordinuojama su kitomis respublikonų organizacijomis, kurios galės labiau susitelkti į reklamą televizijoje.
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