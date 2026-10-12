Muskas tyliai tapo didžiausiu žinomu respublikonų rėmėju JAV kadencijos vidurio rinkimuose

Šiuos skaičius pirmasis paskelbė laikraštis „The New York Times“, dar prieš šią savaitę sueinant terminui, iki kurio pagal JAV federalinius reikalavimus turi būti pateiktos rinkimų kampanijų finansinės ataskaitos. Juos patvirtino E. Musko politinės paramos komiteto (PAC) atstovas Andrew Romeo.
Iš šios sumos 158 mln. dolerių buvo skirta „Senate Leadership Fund“ – pagrindiniam politinės paramos komitetui, remiančiam respublikonų kandidatus į Senatą. Tai viena didžiausių žinomų politinių aukų JAV istorijoje.
Dar 76 mln. dolerių atiteko E. Musko politinės paramos komitetui „America PAC“, kuris vėl sukūrė plataus masto rinkėjų mobilizavimo struktūrą, panašią į tą, kuri 2024 m. padėjo išrinkti prezidentą Donaldą Trumpą.
E. Muskas taip pat skyrė 10 mln. dolerių komitetui „Lone Star Liberty PAC“, remiančiam respublikonų kandidatą į Senatą Teksase Keną Paxtoną.
Tai ryškus E. Musko pozicijos pasikeitimas nuo praėjusių metų gegužės, kai jis pareiškė ketinantis ateityje mažinti išlaidas politikai. „Manau, kad jau padariau pakankamai“, – tuomet sakė jis.
Nepaisant didžiulės finansinės paramos, E. Muskas apskritai laikosi nuošaliau nei 2024 m., kai per rinkimų mitingus pasirodydavo scenoje kartu su D. Trumpu, ar antrosios prezidento kadencijos pradžioje, kai vadovavo Vyriausybės efektyvumo departamentui.
Palikdamas pareigas vyriausybėje, jis susipyko su D. Trumpu, tačiau vėliau jiedu susitaikė. Praėjusią savaitę D. Trumpas apdovanojo E. Muską Nacionaliniu mokslo medaliu.
E. Musko turto vertė šiemet svyravo ties trilijono dolerių riba, priklausomai nuo akcijų kainų pokyčių, tačiau, žurnalo „Forbes“ duomenimis, praėjusią savaitę ji vėl viršijo (ar pasiekė?) 1 trilijoną dolerių.
Respublikonai turi didžiulį finansinį pranašumą prieš demokratus – šis skirtumas yra vienas iš nedaugelio teigiamų ženklų partijai, kuri rengiasi galimiems dideliems praradimams rinkimuose, rinkėjams reiškiant didelį nepasitenkinimą prezidento veikla, vis dar aukštomis kainomis ir nepopuliariu karu prieš Iraną.
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