Musko platforma „X“ įdiegė paskyrų vietos nustatymo funkciją – ir demaskavo trolių fermas

„X“ produktų vadovas Nikita Bieras savaitgalį pristatė funkciją, leidžiančią vartotojams „matyti šalį ar regioną, kuriame yra paskyra“ – taip siekiama padidinti skaidrumą platformoje, kurioje, pasak technologijų ekspertų, pilna dezinformacijos.
„Tai svarbus pirmas žingsnis siekiant užtikrinti pasaulinės viešosios erdvės vientisumą“, – rašė N. Bieras platformoje „X“. Naujoji funkcija sukėlė bangą internetinių tyrinėjimų.
Beveik iš karto platforma buvo užtvindyta pranešimais apie dešimtis dešiniųjų interneto asmenybių – D. Trumpo politinių šūkių „Make America Great Again“ (MAGA) arba „America First“ propaguotojų, kurių buvimo vietos duomenys rodė, kad jie yra Nigerijoje, Bangladeše arba Rytų Europoje.
„Kodėl tiek daug MAGA influencerių yra už JAV ribų? Atrodo, tarsi jie dirbtų užsienio vyriausybėms“, – rašė liberalus influenceris Edas Krassensteinas.
Ši funkcija taip pat patvirtino, kad buvo teisūs tyrėjai, per praėjusių metų JAV prezidento rinkimus įspėję, jog užsienyje veikia MAGA paskyrų tinklas, prisistatantis kaip „Trumpą remiančios nepriklausomos moterys“ ir naudojantis vogtas Europos modelių ir influencerių nuotraukas.
„X“ nauja paskyrų informacija parodė, kad daugelis šių „amerikiečių“ moterų iš tiesų buvo iš Tailando, o kai kurios turėjo sąsajų su Mianmaru“, – AFP sakė Londone įsikūręs Informacijos atsparumo centro tyrimų direktorius Benjaminas Strickas.
„Prieš šį pokytį galėjome parodyti, kad šie profiliai yra suklastoti, bet beveik nematėme, iš kur jie buvo valdomi, ir dažnai turėjome remtis „klaidomis“, paskelbtomis šiose paskyrose, paskelbimo laiko modeliais ir kalbos netikslumais. Dabar matome, kad daugelis šio konkretaus tinklo paskyrų yra iš Pietryčių Azijos, o tai padeda mums geriau suprasti, kas gali už jų stovėti“, – pridūrė B. Strickas.
I. Trump paskyra – iš Nigerijos
Netrukus po funkcijos paleidimo kai kurios akivaizdžiai suklastotos paskyros, turinčios daug sekėjų, buvo staiga pašalintos be jokio paaiškinimo.
Viena „X“ paskyra, prisistatanti kaip prezidento dukters Ivankos Trump gerbėjų paskyra, buvo sustabdyta, vartotojams pastebėjus, kad jos buvimo vieta – Nigerija.
Paskyra, turėjusi daugiau nei milijoną sekėjų, reguliariai skelbdavo protrumpišką turinį, taip pat islamofobinius ir antiimigracinius pranešimus.
„X“ neatsakė į AFP prašymą pakomentuoti paskyros sustabdymą.
Technologijų platformoms mažinant turinio moderavimą ir pasikliovimą žmonėmis, tikrinančiais faktus, dezinformacijos tyrėjai įspėja apie didėjančią grėsmę iš Rusijos ir Kinijos veikėjų, siekiančių sukelti politinį chaosą Vakarų šalyse, taip pat iš užsienio influencerių, kuriuos motyvuoja piniginės naudos perspektyva.
Naujoji funkcija „atskleidžia esminę šių dienų socialinės žiniasklaidos problemą: apmokami veikėjai sąmoningai kursto sudėtingas problemas, nes kontroversijos pritraukia dėmesį, – AFP sakė Džordžijos technologijos instituto profesorė Amy Bruckman. – Tai nelengva situacija, ir manau, kad mums reikia daugiau patikimų platformų, kurios neleistų žmonėms elgtis netinkamai.“
