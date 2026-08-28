Naftos kainos lėtai traukia žemyn

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina penktadienio ryte smuktelėjo 0,3 proc. iki 88,25 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina – 0,45 proc. iki 83,15 JAV dolerio už barelį.
JAV pareigūnai yra pažadėję taikyti tolesnį ekonominį spaudimą, siekdami priversti Iraną atverti Hormuzo sąsiaurį, per kurį paprastai gabenama apie penktadalis pasaulyje eksportuojamos naftos.
Tačiau nuo karo pradžios praėjus jau pusmečiui, bandymai rasti diplomatinį sprendimą vis dar neduoda rezultatų.
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