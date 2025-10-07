Naftos kainos toliau kopia aukštyn

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina antradienio ryte ūgtelėjo 0,4 proc. iki 65,73 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina – taip pat 0,4 proc. iki 61,93 JAV dolerio už barelį, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.
„OPEC+“ sekmadienį sutarė gavybą lapkritį padidinti 137 tūkst. barelių per dieną, t. y. tiek pat, kiek ir spalį. Rinkos tai įvertino kaip atsargų žingsnį, žengtą tuo metu, kai rinkose vis nuogąstaujama dėl galimo pasiūlos pertekliaus.
Naujausią sprendimą dėl gavybos padidinimo „OPEC+“ pavadino atsaku į stabilias pasaulio ekonomikos plėtros perspektyvas ir dabartinius teigiamus pamatinius rinkos rodiklius. Grupė taip pat pažymėjo, kad gavybos koregavimas gali būti sustabdytas arba atšauktas, jei sąlygos pasikeis.
Papildomą paramą naftos kainoms suteikė su tiekimu susijusi rizika iš Rusijos, žiniasklaidai pranešus, kad po Ukrainos dronų smūgio Rusijos Kirišų naftos perdirbimo gamyklai sustojo jos produktyviausias distiliavimo blokas. Jo veikimui atkurti gali prireikti maždaug mėnesio ir dėl to laikinai sumažės regioninė pasiūla.
Visgi nuolatiniai nuogąstavimai dėl pasiūlos pertekliaus didėjant ir „OPEC+“ ir šiam aljansui nepriklausančių gamintojų gavybai, taip pat silpni paklausos pagrindai toliau riboja „juodojo aukso“ brangimą.
