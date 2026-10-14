NASA marsaeigis „Perseverance“ pasiekė nuvažiuoto atstumo rekordą

Nuo nusileidimo Marse 2021 m. „Perseverance“ (liet. ištvermė) iš viso nuvažiavo 45,22 kilometro, antradienį pranešė NASA. Taip aparatas pagerino ankstesnį marsaeigio „Opportunity“ rekordą – šis 2004–2018 m. įveikė 45,16 kilometro.
NASA duomenimis, iš pradžių buvo numatyta, kad „Perseverance“ per savo misiją įveiks tik apie 20 kilometrų. Tačiau marsaeigis pranoko visus lūkesčius.
Planuojama, kad šešiaratis „Perseverance“ Raudonąja planeta riedės ir ją tyrinės dar mažiausiai iki 2028 m. pabaigos.
Apie 2,5 mlrd. JAV dolerių (maždaug 2,2 mlrd. eurų) kainavusio marsaeigio kūrimas ir gamyba truko aštuonerius metus.
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