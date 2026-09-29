NATO griežtai atmetė Rusijos grasinimus dėl Kaliningrado

„NATO yra gynybinis Aljansas, ir jokia mūsų veikla ar pratybos nekelia grėsmės jokiai Rusijos daliai“, – antradienį sakė NATO atstovė Allison Hart, komentuodama Aljanso atsaką į Rusijos vyriausybės anksčiau atsiųstą laišką.
Maskvos laiške, su kuriuo susipažino naujienų agentūra „dpa“, Aljansas kaltinamas „precedento neturinčia karinės ir politinės padėties aplink Rusijos Kaliningrado sritį eskalacija, kurią lydi itin provokuojantys vieši NATO sąjungininkių pareigūnų pareiškimai“.
Maskva dar kartą pagrūmojo branduoliniu ginklu
„Toks pavojingas ir neatsakingas kursas kelia didelę tiesioginio ginkluoto konflikto kilimo riziką, o jam prasidėjus Rusija nuo pat pradžių galėtų smogti Aljanso valstybių narių sprendimų priėmimo centrams“, – sakoma laiške.
„Rusija bus pasirengusi panaudoti visą turimą pajėgų ir priemonių arsenalą, įskaitant branduolinius ginklus, kad apgintų savo teritoriją, jei NATO šalys kaip nors mėgintų izoliuoti Kaliningrado sritį nuo likusios šalies dalies“, – teigiama laiške.
NATO narės laiške raginamos „susilaikyti nuo tolesnių destabilizuojančių ir eskalacinių veiksmų, kad būtų išvengta plataus masto konfrontacijos“.
A. Hart Rusijos grasinimus pasmerkė, o Maskvos naudojamą hibridinę taktiką pavadino desperacija.
„Griežtai smerkiame grasinimus panaudoti jėgą, įskaitant bet kokią neatsakingą branduolinę retoriką. Raginame Rusiją nutraukti neišprovokuotą karą Ukrainoje. Rusijos naudojama hibridinė taktika yra desperacijos požymis“, – tikino ji.
„Tačiau tai neatgrasys mūsų nuo paramos Ukrainai. Turime visas reikiamas priemones apginti kiekvieną Aljanso teritorijos centimetrą ir išlikti stiprūs, pasirengę ir pajėgūs atremti bet kokią grėsmę“, – pabrėžė A. Hart.
Rugpjūčio viduryje NATO surengė oro pajėgų pratybas
Aljanse Maskvos laiškas pirmiausia vertinamas kaip reakcija į rugpjūčio viduryje surengtas oro pajėgų pratybas.
Karinių šaltinių teigimu, pratybomis siekta parodyti, kad Rusijos karinės agresijos prieš NATO teritoriją atveju Vakarų gynybinis Aljansas būtų pajėgus kontroliuoti Kaliningrado eksklavą.
Lenkijos gynybos ministerija pratybas apibūdino kaip Aljanso gebėjimo greitai reaguoti pademonstravimą.
Prezidentūra Rusijos grasinimą vadina nepagrįstu spaudimu
Lietuvos prezidento patarėjas tai vadina nepagrįstu psichologiniu spaudimu, antradienį pranešė „15min“ naujienų portalas.
„Esame informuoti apie naujus Rusijos grasinimus, kurie yra niekuo nepagrįsti ir vertinami kaip psichologinio spaudimo priemonė“, – portalui nurodė Gitano Nausėdos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.
„Griežtai smerkiame bet kokius grasinimus panaudoti jėgą ir eskalacinę retoriką. Rusijos pastangos priversti mus nutraukti ar kaip nors apriboti karinę paramą Ukrainai buvo, yra ir bus bevaisės. Lietuva ir toliau visapusiškai ir tvirtai rems Ukrainą“, – sakė jis.
(be temos)
(be temos)
(be temos)