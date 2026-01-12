 NATO ieško būdų Arkties saugumui stiprinti

NATO ieško būdų Arkties saugumui stiprinti

2026-01-12 15:33
BNS inf.

NATO vadovas Markas Rutte pirmadienį pareiškė, kad Aljansas ieško būdų sustiprinti Arkties saugumą, Europai stengiantis atremti JAV prezidento Donaldo Trumpo siekį perimti Grenlandiją.

NATO ieško būdų Arkties saugumui stiprinti / Scanpix nuotr.

„Šiuo metu dirbame prie kitų žingsnių, siekdami užtikrinti, kad mes iš tiesų bendrai apsaugotume tai, kas yra pastatyta ant kortos“, – žurnalistams vizito Kroatijoje metu sakė M. Rutte.

Šiame straipsnyje:
Arktis
NATO
JAV

Žemaitis
NATO turi ieškoti Rytinio sparno plieninės apsaugos. Grenlandija pakankamai apsaugota, kas akmenis ir ledus išsiveš? ;)
0
0
