„Šiuo metu dirbame prie kitų žingsnių, siekdami užtikrinti, kad mes iš tiesų bendrai apsaugotume tai, kas yra pastatyta ant kortos“, – žurnalistams vizito Kroatijoje metu sakė M. Rutte.
NATO ieško būdų Arkties saugumui stiprinti
2026-01-12 15:33
NATO vadovas Markas Rutte pirmadienį pareiškė, kad Aljansas ieško būdų sustiprinti Arkties saugumą, Europai stengiantis atremti JAV prezidento Donaldo Trumpo siekį perimti Grenlandiją.
NATO ieško būdų Arkties saugumui stiprinti / Scanpix nuotr.
