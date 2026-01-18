NATO vadovas kalbėjosi su Trumpu apie Grenlandiją

NATO vadovas žiniasklaidai išsamiai nekomentavo apie pokalbį, bet sakė, kad darbas Grenlandijos tema tęsiasi ir jis laukia artėjančio susitikimo su D. Trumpu Davose. Pasaulio lyderiai vyks į Šveicariją, kur dalyvaus Pasaulio ekonomikos forume.
Tuo metu Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Lokke Rasmussenas Osle susitiko su Norvegijos užsienio reikalų ministru Espenu Barthu Eide.
L. L. Rasmussenas pabrėžė, kad dabar yra kritinis Rusijos karo prieš Ukrainą etapas ir šios temos nevalia užmiršti diskutuojant apie Grenlandiją.
Anot jo, Danija siekia, kad D. Trumpas atsisakytų idėjos užimti Grenlandiją.
Nepaisant JAV prezidento grasinimų, ministras teigė, kad Danija norėtų šį klausimą spręsti diplomatiniu būdu.
L. L. Rasmussenas, kuris anksčiau šią savaitę Vašingtone susitiko su JAV viceprezidentu JD Vance‘u ir valstybės sekretoriumi Marco Rubio, teigia, kad bus sukurta aukšto lygio darbo grupė, kuri vertins, ar galima rasti bendrą sprendimą.
Ši darbo grupė artimiausiomis savaitėmis surengs pirmąjį susitikimą.
Kanados ministras pirmininkas Markas Carney išreiškė paramą Grenlandijai. Jis pabrėžė, kad Kanada visada remis šalių suverenitetą ir teritorinį vientisumą, nepaisant jų geografinės padėties.
Jis teigia, kad dėl salos ateities turi spręsti Grenlandija ir Danija. Jis sako kalbėjęs su Grenlandijos ministru pirmininku ir pabrėžė, kad NATO partneriai yra visiškai įsipareigoję Grenlandijos saugumui.
Tuo metu Europos Sąjungos (ES) ambasadoriai sekmadienį Briuselyje susirinko į skubų posėdį, kurį sušaukė ES pirmininkaujantis Kipras.
ES diplomatai pasmerkė D. Trumpo grasinimus dėl naujų tarifų.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen anksčiau sekmadienį sakė, kad „muitai pakenktų transatlantiniams santykiams ir keltų pavojų, kad situacija gali pablogėti“.
ES įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas sako, kad dėl D. Trumpo pareiškimų apie muitus labiausiai džiūgauja Kinija ir Rusija.
ELTA primena, kad D. Trumpas grasina nuo vasario 1 d. didinti importo muitus Danijai, Norvegijai, Švedijai, Prancūzijai, Vokietijai, Jungtinei Karalystei, Nyderlandams ir Suomijai, nes jos prieštarauja JAV ketinimams prisijungti Grenlandiją.
