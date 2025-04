Nauja tvarka vykstantiems į Didžiąją Britaniją: be šio dokumento neįleis

Alvija Černiauskaitė, Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, pasakojo, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje.

– Keletas paklausė, ką daryti. Rekomenduojame neatidėti paskutinei dienai, kadangi rekomenduojama prašymą pateikti bent prieš tris darbo dienas, nes per tiek laiko ateina atsakymas. Rekomenduojame pasidaryti iš anksčiau ir be streso laukti savo skrydžio arba kelto. Daug klausimų gauname, ar galima pasidaryti iš vakaro. Žinoma, kad galima, atsakymas kai kuriems ateina per kelias minutes, tačiau jei neateis, gali atsitikti įvairiausių niuansų. Jie pataria turėti leidimą jau laipinantis į lėktuvą ar keltą, priklausomai nuo to, kokia transporto priemonė kerta sieną. Rekomenduojame neatidėti ir pasidaryti iš anksto.

Leidimas galioja du metus arba iki tada, kada baigs galioti pasas. Rekomenduojame pasidaryti dabar, nes už kelių savaičių pakils kaina. Šiandien jis dar kainuoja 10 svarų, o už kelių savaičių kainuos 16 svarų. Paskubėkite, per kelias ateinančias dienas pasidarykite ir du metus būsite ramūs.

– Yra agentūrų, kurios siūlo sutvarkyti popierius. Tai nėra nelegalu, bet kita vertus, ką reikia žinoti? Kaip neapsigauti? Nes kaina gali būti 10 kartų didesnė.

– Tikrai taip. Jeigu žmogus naudoja išmanų telefoną arba internetinius puslapius, tai bus labai lengva procedūra. Suvedus savo asmeninius duomenis, atsakius į keletą klausimų, gausite atsakymą per nustatytą laiką. Tikrai nėra sudėtingų klausimų ir dalykų, kaip pildant vizos paraišką. Žmonės gali pasibandyti, bet jeigu nutinka taip, kad nepavyksta, kažkur užstringa, kreipiasi į mus ir mes padedame pereiti keletą klausimų, uždėti tam tikras nuorodas. Bet jeigu nutinka taip, kad nesinaudoja jokia technika ir tikrai labai sunku, tai jaunimas ar žmonės, kurie išmano, galėtų padėti savo artimiesiems, tėvams ar seneliams. Pagalbininkai yra paskutinė stotelė, kai tikrai labai įstringa ir negali, nes kaina yra kelis kartus didesnė, o procedūra yra labai lengva.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Kam reikia ir kam nereikia leidimo iš gyvenančių lietuvių Didžiojoje Britanijoje?

– Jungtinėje Karalystėje gyvenantys lietuviai, kurie dirba, studijuoja, atvykę su viza arba su rezidento statusu, jiems niekas nesikeičia, nieko nereikia, nes statusai ir vizos yra susiję su pasu. Atvažiavus į patikrą ir nuskenavus pasą, visa informacija matoma. Papildomas leidimas reikalingas naujai atvykstantiems, turistams, atvykstantiems aplankyti šeimos.

Taip pat galima akcentuoti, kad nereikia Airijoje gyvenantiems lietuviams, kurie yra rezidentai, ten gyvena, turi vairavimo teises arba kažkokį dokumentą ir gali įrodyti, kad jie yra Airijos rezidentai. Tokiu būdu taip pat nereikia šio leidimo, nes Airijai, kaip bendrai lokacijai, nereikalingas šis leidimas.

– Kam apskritai Didžioji Britanija įvedė šią leidimų įvažiuoti sistemą? Ji įvesta ne tik europiečiams, bet ir kanadiečiams, žmonėms iš Jungtinių Valstijų. Ko tikimasi pasiekti įvedus šią sistemą?

– Sistema pradėta diegti nuo 2023 metų, o Europos Sąjunga yra paskutinis šalių sąrašas, kuris patenka į šį leidimą. Pirmiausia, pradėjo diegti saugumo sumetimais. Jie nori žinoti, kas atvyksta į jų šalį iš anksto, o ne tikrinant dokumentus kertant sieną. Nori žinoti žmones, kurie atvyksta iš anksto ir kiek įmanoma anksčiau pasitikrinti jų detales. Saugumo sumetimai yra patys svarbiausi šiame sprendime.