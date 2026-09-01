Naujasis Norvegijos karalius Haakonas VIII prisieks ištikimybę konstitucijai

53 metų Haakonas VIII, kuris karaliumi tapo penktadienio rytą, mirus jo tėvui karaliui Haraldui V, sulaukusiam 89-erių, priesaiką turi duoti parlamento didžiojoje salėje 13 val. vietos (14 val. Lietuvos) laiku.
Antradienį rūmai paskelbė, kad Haakono žmona, 53 metų karalienė Mette-Marit, negalės dalyvauti, nes vis dar sveiksta po birželio mėnesį atliktos plaučių transplantacijos.
Oslo universitetinės ligoninės plaučių ligų skyriaus vedėjas Are Holmas (Arė Holmas) rūmų pranešime teigė, kad komplikacijos po transplantacijos yra neretos.
„Karalienė po operacijos kelis kartus patyrė komplikacijų, įskaitant ir šiandieną“, – sakė jis.
„Dėl to karalienė turi būti stebima visą dieną. Todėl karalienė, deja, negalės dalyvauti prisaikdinimo ceremonijoje“, – tęsė jis.
Velionis karalius turėjo didžiulį visuomenės palaikymą, nepaisant virtinės skandalų, persekiojusių jo šeimą paskutiniaisiais jo 35-erius metus trukusio valdymo laikotarpio metais.
Antradienį visuomeninio transliuotojo NRK paskelbta apklausa parodė, kad po Haraldo V mirties parama monarchijai akivaizdžiai išaugo.
Beveik trys ketvirtadaliai norvegų (72 proc.) nurodė pritariantys monarchijai – tai aštuoniais procentiniais punktais daugiau nei per ankstesnę apklausą gegužę, rodo savaitgalį atliktas tyrimas.
Praėję metai Norvegijos karališkajai šeimai buvo audringi.
Karaliaus Haakono VIII žmona karalienė Mette-Marit (Metė Marit) taip pat yra stebima dėl savo ryšių su velioniu JAV seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu (Džefriu Epsteinu).
O jos sūnus iš ankstesnių santykių Marius Borgas Hoiby (Marius Borgas Hoibis) šiuo metu yra laikomas namų arešto sąlygomis, kol bus išnagrinėtas jo skundas dėl ketverių metų laisvės atėmimo bausmės už du išžaginimus.
Pirmadienį jis buvo tarp tų, kurie velionio karaliaus karstą pernešė į Oslo karališkųjų rūmų koplyčią, be to, jam buvo leista dalyvauti rugsėjo 9-ąją vyksiančiose Haraldo V laidotuvėse.
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