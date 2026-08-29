Naujasis Norvegijos karalius Haakonas VIII šeštadienį sakys kalbą velionio tėvo atminimui pagerbti

Karališkieji rūmai savo pareiškime nurodė, kad kalba bus transliuojama 19 val. vietos laiku (20 val. Lietuvos laiku).
Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas, mirė penktadienio ryte. Jam buvo 89 metai.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad šiandien mirė Jo Didenybė karalius Haraldas. Karalius Haraldas ramiai užgeso Oslo universitetinėje ligoninėje penktadienį, rugpjūčio 28 dieną, 6 val. 35 min. (vietos, 7 val. 35 min. Lietuvos laiku)“, – tuomet pranešė karališkieji rūmai.
Mirus Haraldui V, jo sūnus 53 metų sosto įpėdinis princas Haakonas tapo karaliumi Haakonu VIII.
Karaliaus laidotuvių data kol kas neskelbiama. Jo tėvas, karalius Olavas V, buvo palaidotas 1991 metų sausio 30 dieną, praėjus 13 dienų po mirties.
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