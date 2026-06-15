Naujausių ES sankcijų Rusijai taikiklyje – su Vladimiru Putinu susijęs dvasininkas

Georgijus Ševkunovas, taip pat žinomas kaip metropolitas Tichonas, įtakingas Rusijos Stačiatikių Bažnyčios dvasininkas, į sankcionuotų asmenų sąrašą buvo įtrauktas už „Rusijos propagandos ir dezinformacijos“, kuria siekiama pateisinti invaziją į Ukrainą, skleidimą, pareiškė blokas.
Rusijos žiniasklaidoje G. Ševkunovas dažnai vadinamas V. Putino asmeniniu dvasininku ir nuodėmklausiu ir jis pats nėra to patvirtinęs ar paneigęs. 2023 metais jis buvo paskirtas Krymo – Ukrainos pusiasalio, kurį Rusija 2014 metais aneksavo – metropolitu.
Pernai vasarį Rusijos saugumo tarnyba FSB pranešė, kad suėmė du žmones po to, kai sužlugdė Ukrainos nurodymu parengtą sąmokslą nužudyti dvasininką.
Kunigas yra vienas iš 34 asmenų ir 47 juridinių subjektų, kuriuos ES šalys pirmadienį įtraukė į sankcijų Rusijai sąrašą.
„Patvirtinome dar vieną sankcijų paketą, siekdami dar padidinti spaudimą Rusijai, kad ji nutrauktų karą“, – pareiškė ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas (Kaja Kalas).
„Šios priemonės smogia pačiam Rusijos karinio-pramoninio komplekso pagrindui, jos šešėliniam laivynui ir tinklams, kurie kursto Maskvos hibridinius išpuolius prieš Europą“, – sakė ji.
Įvestos sankcijos fiziniams asmenims ir organizacijoms, susijusioms su dronų ir kitos karinės įrangos gamyba bei tiekimu Rusijos pajėgoms.
Be to, įvestos sankcijos Rusijos propagandistams, įskaitant vieną socialinių tinklų nuomonės formuotoją, taip pat įmonėms ir asmenims, padedantiems Rusijai finansuoti savo karą gabenant ir eksportuojant naftą.
Taip pat įvestos sankcijos 15 asmenų, įskaitant teisėjus, prokurorus ir teisėsaugos pareigūnus, kurie, kaip įtariama, susiję su nužudyto opozicijos veikėjo Aleksejaus Navalno apnuodijimu.
Sankcijos apima turto įšaldymą, kelionių uždraudimą ir draudimą suteikti bet kokias lėšas įtrauktiesiems į juodąjį sąrašą.
Naujausi komentarai