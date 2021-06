Naujos ES sankcijos smogs svarbiems Baltarusijos režimo pajamų šaltiniams

Šių priemonių imamasi Bendrijai didinant spaudimą autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimui už oro bendrovės „Ryanair“ keleivinio lainerio priverstinį nutupdymą praėjusį mėnesį ir juos skridusio opozicijos tinklaraštininko Ramano Pratasevičiaus bei jo draugės sulaikymą.

Naujausios 27 šalių bloko sankcijos Minsko režimui turėtų būti galutinai patvirtintos artimiausiomis dienomis.

Kalio trąšos

Baltarusija yra antra pasaulyje po Kanados pagal kalio trąšų eksporto apimtis. Kaip rodo Pasaulio banko duomenys, 2018 metais Baltarusija eksportavo kalio trąšų už 2,8 mlrd. JAV dolerių (2,35 mlrd. eurų pagal dabartinį kursą).

Valstybinė įmonė „Belaruskalij“ skelbia pagaminanti apie penktadalį visų pasaulyje pagaminamų kalio trąšų; joje dirba apie 16 tūkst. žmonių.

Valstybės kontroliuojamoje Baltarusijos ekonomikoje eksportas yra itin svarbus užsienio valiutos šaltinis.

Didžioji dalis baltarusiškų kalio trąšų eksportuojama į Braziliją, Kiniją ir Indiją, tačiau svarbios pirkėjos taip pat yra Lenkija ir Belgija.

„Belaruskalij“ savo produkciją eksportuoja per Klaipėdos uostą, o iki jo per Lietuvą ją gabena „Lietuvos geležinkeliai“. „Belaruskalij“ trąšas Klaipėdoje krauna įmonė Birių krovinių terminalas (BKT) – 30 proc. jo akcijų valdo „Belaruskalij“. Netekusios „Belaruskalij“ krovinių, šios įmonės taip pat prarastų dešimtis milijonų eurų per metus.

Nuo pernai rugpjūtį Baltarusijoje įvykusių ginčijamų prezidento rinkimų, kurių nugalėtoju buvo paskelbtas nuo 1994 metų šaliai vadovaujantis autoritarinis lyderis Aliaksandras Lukašenka ir kurie išprovokavo precedento neturinčius opozicijos protestus, „Belaruskalij“ darbas buvo kelis kartus paralyžiuotas, darbininkams prisidėjus prie streikų, vykusių solidarizuojantis su protestuotojais.

Naftos produktai

Baltarusija neturi savų naftos ir dujų telkinių, bet šis sektorius šalies ekonomikai išlieka itin svarbus.

Šalis naudojasi galimybe pirkti Rusijos naftą lengvatinėmis kainomis ir išlaikė sovietiniais laikais pastatytus vamzdynus bei perdirbimo įmones.

Perdirbtos naftos produktai sudaro didžiausią Baltarusijos eksporto dalį - 2019 metais šalis jų pardavė už 6,5 mlrd. dolerių (5,46 mlrd. eurų).

Pagrindiniai pirkėjai yra Ukraina, pernai nupirkusi produktų už 2,5 mlrd. dolerių (2,1 mlrd. eurų), taip pat Jungtinė Karalystė, įsivežusi baltarusiškų naftos produktų už 2,2 mlrd. dolerių (1,85 mlrd. eurų). Dar daugiau kaip 1,5 mlrd. dolerių (1,26 mlrd. eurų) Baltarusija gavo iš trijų naftos produktų pirkėjų Europos Sąjungoje - Vokietijos, Nyderlandų ir Lenkijos.

Baltarusija taip pat kontroliuoja keletą vamzdynų, kuriais rusiška nafta ir dujos srūva į Europos šalis. Vis dėlto kol kas neatrodo, kad ES ketina taikyti sankcijas ir šiam tinklui, iš kurio Minskas gauna reikšmingų tranzito pajamų.