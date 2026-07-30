Naujosios Zelandijos diplomatijos vadovas sulaukė Kinijos ambasados skundo dėl rasizmo

Kinijoje gimęs Žaliųjų partijos narys Lawrence'as Xu-Nanas (Lorensas Siu-Nanas) trečiadienį per karštus debatus dėl Naujosios Zelandijos atsako į COVID-19 pandemiją populistinės partijos „NZ First“ lyderio W. Peterso paklausė: „Ar esate pasiskiepijęs?“
Atsakydamas W. Petersas pareiškė, kad įstatymų leidėjas, gimęs Kinijos Tiandzino mieste, bet užaugęs Naujojoje Zelandijoje, „čia atvyko prieš penkias minutes“.
„Grįžk į savo šalį. Ten meluojama išsijuosus, bet čia taip nemeluojama, – sakė W. Petersas. – Tai vadinama demokratija, kitaip nei tai, prie ko esi pratęs. Grįžk ten, iš kur atvykai, rėksny.“
Šie komentarai išprovokavo retą Kinijos ambasadoriaus Naujojoje Zelandijoje Wang Xiaolongo (Vang Siaolongo) įsikišimą.
Jis ketvirtadienį socialiniame tinkle „X“ pareiškė, kad nors mieliau nesikiša į vidaus politiką, „pakanka pasakyti, jog kartais pareiškimas pasako daugiau apie jį padariusį asmenį nei apie ką kita“.
Pekino ambasada Velingtone taip pat pranešė, kad pateikė skundą Naujosios Zelandijos užsienio reikalų ministerijai dėl „neigiamų su Kinija susijusių tam tikro politiko pastabų“.
W. Petersas tvirtai laikėsi savo.
„Gyvename demokratijoje, kuri apima žodžio laisvę ir teises – tas dvi vertybes, kurias kitos tam tikros šalys ne tik riboja, bet ir daro tai jėga“, – socialiniame tinkle „X“ sakė jis.
„Jei tai įžeidžia besipiktinančiuosius ir komunistų pakalikus, vadinančius tai „pavojingu dalyku“ – sveiki atvykę į Naująją Zelandiją“, – pridūrė ministras.
Naujosios Zelandijos ministras pirmininkas Christopheris Luxonas (Kristoferis Luksonas), kurio Nacionalinė partija valdo sudariusi koaliciją su „NZ First“, pasmerkė W. Peterso „netinkamus komentarus siekiant dėmesio“.
Tai ne pirmas kartas, kai W. Petersas ir jo partija, laikoma lemiama jėga susiskaldžiusioje Naujosios Zelandijos politinėje sistemoje, sulaukia kritikos dėl rasistinių komentarų.
Anksčiau šiais metais W. Peterso pavaduotojas Shane'as Jonesas (Šeinas Džounsas) kritikavo Naujosios Zelandijos laisvosios prekybos susitarimą su Indija, teigdamas, kad jis kelia „sviestinio vištienos kario cunamio“ riziką.
Pernai W. Petersas ir S. Jonesas buvo priversti atsitraukti po to, kai pastarasis per debatus parlamentarui Francisco Hernandezui (Fransiskui Hernandesui) sušuko „siųskite meksikiečius namo“.
Po šio komentaro W. Petersas F. Hernandezą, kuris iš tikrųjų gimė Filipinuose, ir L. Xu-Naną ragino „parodyti šiek tiek dėkingumo“ už tai, kad jie yra Naujojoje Zelandijoje.
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