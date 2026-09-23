Nawrockis: „Fort Trump“ karinė bazė Lenkijoje – tik laiko klausimas

Antradienį Niujorke duodamas interviu leidiniui „Bloomberg“ K. Nawrockis pridūrė besitikintis, kad bazės statybos bus baigtos iki JAV prezidento Donaldo Trumpo kadencijos pabaigos 2029 m. Pasak jo, reikiama infrastruktūra jau rengiama.
„Kai JAV administracija ir abi vyriausybės baigs darbus, manau, prezidentas D. Trumpas galės asmeniškai dalyvauti „Fort Trump“ atidaryme“, – JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke sakė K. Nawrockis.
Lenkija jau ne vienus metus siekia nuolatinio JAV pajėgų buvimo. Tuometis prezidentas Andrzejus Duda šią idėją pirmą kartą pasiūlė 2018 m. ir netgi siūlė projektui skirti daugiau kaip 2 mlrd. JAV dolerių (1,7 mlrd. eurų).
Nors pirminis planas nebuvo įgyvendintas, tačiau vėliau JAV karinis buvimas Lenkijoje išaugo, kai NATO sustiprino savo rytinį flangą po Rusijos invazijos į Ukrainą.
Lenkija, besiribojanti su Rusijos Karaliaučiaus sritimi ir Baltarusija, nuolatinį JAV karių buvimą laiko svarbia Rusijos atgrasymo priemone. Šalyje jau dislokuoti tūkstančiai JAV karių, tačiau dauguma jų Lenkijoje yra rotacijos principu.
Pastarosiomis savaitėmis JAV karinės bazės Lenkijoje idėjos įgyvendinimas paspartėjo. D. Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad steigiant bazę padaryta „didelė pažanga“ ir netrukus gali būti paskelbta jos vieta. JAV pareigūnai taip pat lankėsi Lenkijoje ir apžiūrėjo galimas bazės vietas.
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