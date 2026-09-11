Nepalo užsienio reikalų ministerija: atstatymui po potvynių prireiks 4,78 mlrd. dolerių

Ministras pirmininkas Balendra Shahas (Balendra Šahas) pažadėjo tarptautinei bendruomenei „griežtai iškelti“ klausimą dėl nelaimių, kurias Nepalas patiria dėl klimato kaitos.
Rugpjūčio 26 dienos katastrofa – į cunamį panašus potvynis, prasidėjęs Kinijos ir Nepalo pasienyje – nusinešė daugiau nei 1,4 tūkst. žmonių gyvybių, o dar apie 5,6 tūkst. žmonių dingo be žinios.
B. Shahas vėliau šį mėnesį vyks į pirmąją užsienio kelionę kaip vyriausybės vadovas, kad Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje pasakytų kalbą šiuo neatidėliotinu klausimu, pranešė Užsienio reikalų ministerija.
Užsienio reikalų sekretorius Amritas Bahaduras Rai penktadienį žurnalistams sakė, kad B. Shahas JT kalbės siekdamas „atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į pakartotinį gyvybių ir turto praradimą, su kuriuo Nepalui teko susidurti dėl klimato kaitos ir jos sukeltų nelaimių“.
Nepalo vadovai teigia, jog šiai Himalajų šaliai reikia ilgalaikės tarptautinės paramos, kad ji galėtų prisitaikyti prie sparčiai kintančios kalnų aplinkos.
„Bendras apskaičiuotas atstatymo poreikis yra apie 4,78 mlrd. dolerių“, – žurnalistams sakė Nepalo užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Lokas Bahaduras Chhetri (Lokas Bahaduras Četris).
„Apskaičiuota, kad iš šios sumos apie 57,67 mln. dolerių (49,6 mln. eurų) prireiks trumpalaikiam atstatymui ir atsigavimui per ateinančius šešis mėnesius, o apie 4,71 mlrd. dolerių (4 mlrd. eurų) prireiks ilgesnio laikotarpio atstatymui“, – sakė jis.
Žalos vertinimai
Nepalas – daugiausia kaimiška valstybė, turinti 30 mln. gyventojų – palyginti su pramoninėmis šalimis, išmeta tik nedidelę dalį pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Nors tiksli ledyno griūties priežastis neaiški, dėl klimato kaitos ledynai tirpsta visame pasaulyje, todėl didėja tokio pobūdžio nelaimių rizika.
Mokslininkai teigia, kad aukščiausiame pasaulio kalnyne Himalajuose ledynai tirpsta vis greičiau, kylant pasaulinei temperatūrai.
„Atsižvelgdama į žalos mastą ir apimtį, vyriausybė taip pat atlieka išsamų poreikių po nelaimės vertinimą, kad nustatytų visą nuostolių ir žalos mastą bei atsigavimo, atkūrimo ir atstatymo poreikį“, – sakė L. B. Chhetri.
Remiantis JT preliminariu vertinimu, Nepalo potvynių padaryta žala vien pastatams siekia 158 mln. dolerių (136 mln. eurų), ir perspėjama, kad bendri nuostoliai, įskaitant žalą keliams, tiltams ir žemės ūkio naudmenoms, bei humanitarinės išlaidos bus kur kas didesni.
Nepalo gelbėtojai vis dar atkasinėja šalto purvo užlietus hidroelektrinių tunelius, o tarp dingusiųjų yra šimtai darbininkų.
Praėjus kelioms dienoms po nelaimės iš gilių tunelių buvo išgelbėti trys žmonės, tačiau nebuvo patvirtinta, kad išgyveno dar kas nors po to, kai beveik prieš savaitę buvo gyvas ištrauktas kinas.
Jungtinės Tautos, kurios paskelbė raginimą surinkti 50 mln. dolerių (43 mln. eurų), kad būtų galima padėti daugiau nei 84 tūkst. žmonių, teigė, kad „operacijos keičiasi iš paieškos ir gelbėjimo į pagalbos ir atsigavimo, nors gelbėjimo darbai tęsiasi“.
Gelbėtojai Nepale surado ir paėmė 1 385 žmonių palaikus, o apie 5 130 žmonių yra dingę, penktadienį pranešė nelaimių valdymo agentūra. Kinijoje žuvo 43 ir dingo dar 519 žmonių, skelbia valstybinė žiniasklaida.
Iš viso žuvo 1 428 žmonės ir dingo daugiau nei 5 649, tarp jų – apie 800 užsieniečių, įskaitant turistus ir maldininkus.
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