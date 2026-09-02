Netanyahu apie Spalio 7-ios išpuolį: saugumo tarnybos manęs nepažadino

Tai įvyko praėjus dienai po to, kai jo žmona pareiškė, esą vienas opozicijos veikėjas iš anksto žinojo apie šį puolimą.
B. Netanyahu artėjant įtemptiems rinkimams sulaukė aštrios kritikos nacionalinėse diskusijose dėl to, kas atsakingas už saugumo nesėkmes, kurios 2023-iųjų spalio 7-ąją virto katastrofa.
Ministras pirmininkas jau anksčiau teigė, kad saugumo pareigūnai tą rytą nusprendė jo nežadinti. Jis tvirtino, kad ataką būtų pavykę suvaldyti, jei jis būtų įsikišęs anksčiau, tačiau tik pastarosiomis dienomis pradėjo teigti, jog toks veiksmas buvęs sąmoningas.
„Kodėl jie manęs nepažadino? Nes žinojo, kad aš, būdamas Izraelio ministru pirmininku, nedelsdamas būčiau įsakęs visai kariuomenei būti parengtyje, prikėlęs visus miestus (Gazos Ruožo pasienyje) (...) Tai taip akivaizdu, kad visa tai buvo galima padaryti. Tai buvo slepiama nuo visuomenės“, – per tiesioginį interviu socialiniame tinkle „Instagram“ sakė premjeras.
B. Netanyahu teiginiai atspindi pirmadienį paskelbtame jo kitame interviu išsakytas mintis. Ten jis kaltino karinę vadovybę ir tuo metu „Shin Bet“ saugumo tarnybai vadovavusį Roneną Barą atsisakius jį pažadinti, siekiant išvengti „klaidingo vertinimo“ dėl karinės eskalacijos su „Hamas“.
„Jie netikėjo, kad „Hamas“ puls“, – pridūrė jis.
„Jie puikiai žinojo, ką aš daryčiau“, – teigė premjeras.
Pirmoji ponia taikosi į Y. Golaną
Antradienį ištarti jo žodžiai nuskambėjo po to, kai jo žmona Sara, duodama atskirą interviu televizijai, kuris buvo parodytas ankstesnį vakarą, pareiškė, neva opozicijos veikėjas Yairas Golanas žinojo apie planuojamą „Hamas“ ataką dar prieš jai įvykstant.
Tokie komentarai sukėlė opozicijos įniršį, o buvęs kariuomenės generalinio štabo viršininko pavaduotojas Y. Golanas, vadovaujantis Izraelio centro kairiajai Demokratų partijai, pagrasino teismu.
Spalio 7-osios rytą, išgirdęs apie „Hamas“ puolimą, Y. Golanas nuskubėjo į Izraelio pietus gelbėti žmonių muzikos festivalio „Nova“ vietoje, kur buvo nužudyta mažiausiai 370 asmenų, ir išgelbėjo mažiausiai šešis žmones.
S. Netanyahu tvirtino, kad tą dieną auštant Y. Golanas jau buvo „apsirengęs ir pasiruošęs, kol kiti nieko nežinojo, įskaitant ir ministrą pirmininką“.
Interviu su ja buvo transliuojamas Izraelio 14-uoju kanalu, kuris yra artimas vyriausybei.
Socialiniame tinkle „X“ Y. Golanas pagrasino paduoti pirmąją ponią į teismą dėl 2,5 mln. šekelių (apie 711 tūkst. eurų) žalos atlyginimo, nebent ji per 24 valandas pateiks „atsiprašymą ir kompensaciją, kuri bus paaukota išgyvenusiems žmonėms iš festivalio „Nova“.
„Sara Netanyahu paskleidė melagingą sąmokslą, siekdama perrašyti Spalio 7-osios įvykius, paversdama tuos, kurie gelbėjo gyvybes, išdavikais, o tuos, kurie apleido Izraelio saugumą – aukomis“, – įgėlė premjerui jis.
Y. Golano partija griežtai pasmerkė jos „niekšingas ir melagingas“ pastabas.
„Sąmokslų skleidimas prieš generolą majorą Yairą Golaną ir jo didvyriškumo juodinimas Spalio 7-ąją peržengia raudoną liniją ir ribojasi su beprotybe“, – rašoma partijos pranešime socialiniame tinkle „X“.
„Beprotiška sąmokslo teorija“
Gadi Eisenkotas, buvęs kariuomenės vadas, laikomas favoritu mesti iššūkį B. Netanyahu artėjančiuose spalio mėnesio rinkimuose, pasmerkė premjero žmonos skleidžiamą „beprotišką išdavystės sąmokslo teoriją“.
S. Netanyahu kaltinimai atspindi dalies Izraelio politikų nuolat kartojamas sąmokslo teorijas.
Rugpjūčio mėnesį 13-ojo kanalo užsakymu atliktos apklausos duomenimis, 40 proc. izraeliečių ir 63 proc. dabartinės dešiniosios koalicijos rinkėjų mano, kad prie Spalio 7-osios išpuolio – kruviniausios dienos Izraelio istorijoje – prisidėjo vidinė išdavystė.
Remiantis duomenimis, gautais iš oficialių Izraelio šaltinių, per „Hamas“ išpuolį Izraelyje žuvo 1 221 žmogus.
Kariškiai į Gazos Ruožą taip pat išsivežė 251 įkaitą, iš kurių 44 yra žuvę.
Izraelis atsakė masiniu puolimu Gazos Ruože, kur, pasak palestiniečių teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos, veikiančios prie „Hamas“ valdžios, žuvo mažiausiai 73 462 žmonės. Šiuos duomenis Jungtinės Tautos laiko patikimais.
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