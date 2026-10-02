Netanyahu įspėja, kad teks brangiai sumokėti, jei už „Flydubai“ incidento stovi kokia nors jėga

„Laikui bėgant vaizdas tampa aiškesnis: užpuolikas buvo paveiktas islamistinės radikalizacijos. Jis atvyko sudaužyti lėktuvo su visais jame buvusiais keleiviais“, – pareiškime sakė B. Netanyahu.
„Tiriame, ar jis buvo atsiųstas, o tas, kas jį atsiuntė, labai brangiai sumokės“, – nurodė B. Netanyahu, kalbėdamas apie antrąjį pilotą užpuoliką.
B. Netanyahu neįvardijo jokios šalies kaip galimos kaltininkės, tačiau jau daugelį metų greitai pirštu beda į Iraną, kurį Izraelis ir Jungtinės Valstijos vasarį užpuolė.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris balandį su Iranu sudarė dabar jau žlugusias paliaubas, ketvirtadienį, atsakydamas į klausimą, pareiškė „girdintis“, kad Iranas yra susijęs ir kad šiai šaliai „bus labai smarkiai smogta“, jei tai pasitvirtins.
Izraelis ir Jungtinės Valstijos susiejo Irano šiitų dvasininkų valdomą valstybę su daugybe išpuolių visame pasaulyje nuo Islamo Respublikos įkūrimo 1979 m.
Tačiau jos ryšiai su lėktuvų užgrobimais yra menkai žinomi – tai buvo labiau būdinga „Al Qaeda“ per 2001 m. rugsėjo 11-osios išpuolius ir Palestinos išlaisvinimo liaudies frontui septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose.
B. Netanyahu anksčiau sakė, kad pilotas buvo iš Omano, ir neatmetė galimybės, jog jis galėjo turėti psichikos sveikatos problemų.
Izraelio pareigūnai ir liudininkai teigia, kad trečiadienį Tel Avivo kryptimi skridusio lėktuvo antrasis pilotas padūrė Indijos pilotą, kuris leido keleiviams patekti į pilotų kabiną ir įveikti užpuoliką. Lėktuvas avariniu būdu nusileido Saudo Arabijoje; incidento metu niekas nežuvo.
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