 Netanyahu: Izraelis nesutinka su palestiniečių valstybės įkūrimu

2025-09-30 11:45
BNS inf.

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad pirmadienį Baltuosiuose rūmuose per susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu nesutiko su palestiniečių valstybės įkūrimu. 

Netanyahu: Izraelis nesutinka su palestiniečių valstybės įkūrimu / Scanpix nuotr.

„Visiškai ne, ir to nėra parašyta susitarime. Vienas dalykas buvo aiškiai pasakytas: mes griežtai priešinsimės Palestinos valstybės sukūrimui“, – po susitikimo su D. Trumpu socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė Izraelio premjeras.

Jis taip pat pareiškė, kad Izraelio kariuomenė liks didžiojoje Gazos Ruožo dalyje.

„Mes susigrąžinsime visus savo įkaitus, gyvus ir sveikus, o (Izraelio kariuomenė) liks didžiojoje Gazos Ruožo dalyje“, – teigė B. Netanyahu.

Pirmadienį D. Trumpas pristatė planą, kuriuo būtų užbaigiamas karas Gazos Ruože, o Izraelio premjeras jam išreiškė pritarimą.

Abu sąjungininkai pareikalavo, kad šį planą patvirtintų islamistų grupuotė „Hamas“, kurios 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolis sukėlė didžiulį Izraelio puolimą, o B. Netanyahu įspėjo, kad „užbaigs darbą“, jei „Hamas“ plano neparems.

Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų finansų ministras Bezalelis Smotrichas antradienį pasmerkė JAV prezidento Donaldo Trumpo pristatytą taikos planą beveik dvejus metus trunkančiam karui Gazos Ruože užbaigti.

Ilgame įraše socialiniame tinkle „X“ B. Smotrichas šį planą pavadino „didžiule diplomatine nesėkme, akių užmerkimu ir nugaros atsukimu visoms Spalio 7-osios pamokoms“, turėdamas galvoje karą Gazos Ruože išprovokavusį „Hamas“ 2023 metų spalio 7-osios išpuolį Pietų Izraelyje.

„Mano vertinimu, tai taip pat baigsis ašaromis. Mūsų vaikai bus priversti vėl kovoti Gazos (Ruože)", – pridūrė jis.

Gaza
taikos planas
derybos
Palestinos pripažinimas

Haga laukia
Kodėl šitas... vis dar laisvėje?
