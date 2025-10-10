Netanyahu: pirmadienis turėtų tapti nacionalinio džiaugsmo diena

„Izraelio piliečiai, prieš dvejus metus Simchat Toros (Toros džiaugsmo) šventė tapo nacionalinio gedulo diena“, – sakė jis penktadienį per televiziją transliuotame pareiškime, turėdamas omenyje žydų šventę, kuri prasidės pirmadienį sutemus.
„Ši Simchat Tora su Dievo pagalba bus nacionalinio džiaugsmo diena, kai švęsime visų įkaitais paimtų mūsų brolių ir seserų sugrįžimą“, – pridūrė jis.
Jis teigė manantis, kad šiuo metu Gazos Ruože vis dar laikoma 20 gyvų įkaitų, o dar 28, kaip spėjama, yra negyvi.
