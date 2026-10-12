Nobelio ekonomikos premija skirta dviem amerikiečių ekonomistams

„Laureatų darbas suteikė tvirtą teorinį pagrindą modeliams, kuriuos dabar naudoja viso pasaulio centriniai bankai ir vyriausybės“, – pareiškime teigė Švedijos karališkosios mokslų akademijos komisija.
„Jų dėka esame geriau pasirengę įveikti ekonominius sukrėtimus, pavyzdžiui, energetikos krizes ar staigius namų ūkių vartojimo pokyčius“, – pareiškime pažymėjo premijos komiteto pirmininkas Johnas Hassleris.
Per praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje kilusias naftos krizes nebeveikė iki tol ilgą laiką naudoti keinsistiniai modeliai, kuriais remiantis buvo nustatoma, kada ir kaip imtis priemonių recesijoms ar kitiems ekonomikos svyravimams įveikti.
Tai paskatino R. Hallą ir M. Woodfordą sukurti naujas priemones, kurios padėtų suprasti, kokie politikos sprendimai galėtų būti veiksmingiausi.
„Užuot grindę modelius statistiniais ryšiais tarp makroekonominių kintamųjų, tokių kaip infliacija, gamyba ir vartojimas, jie nusprendė juos kurti remdamiesi mikroekonominiais pagrindais“, – nurodė akademijos komisija.
„Tai apima supratimą, kaip atskirų namų ūkių ir įmonių visuma savo veiksmais veikia ekonomiką“, – dėstė komisija.
Ekonomikos premija yra vienintelė Nobelio premija, kurios nebuvo tarp penkių pradinių premijų, įsteigtų pagal 1896 m. mirusio švedų mokslininko Alfredo Nobelio testamentą.
Ji buvo įsteigta 1968 m. Švedijos centrinio banko lėšomis, todėl kritikai ją praminė „netikra Nobelio premija“.
Tačiau, kaip ir Nobelio chemijos bei fizikos premijų atveju, laureatą renka Švedijos karališkoji mokslų akademija, taikydama tokią pačią atrankos procedūrą.
Praėjusiais metais premija atiteko amerikiečiui ir izraeliečiui Joeliui Mokyrui, prancūzui Philippe‘ui Aghionui ir kanadiečiui Peteriui Howittui už tyrimus, kaip technologijos skatina augimą ir daro jam įtaką.
Ekonomikos premiją, kaip ir kitas Nobelio premijas, sudaro diplomas, aukso medalis ir 1,2 mln. JAV dolerių (apie 1 mln. eurų) čekis.
Laureatams premijos bus įteiktos per iškilmingas ceremonijas gruodžio 10 d., minint A. Nobelio mirties metines.
Naujausi komentarai