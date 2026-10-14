Nobelio premijos laureatė Navanethem Pillay pasmerkė Donaldo Trumpo sankcijas TBT

Interviu naujienų agentūrai AFP N. Pillay taip pat teigė, jog nėra atsitiktinumas, kad JAV sankcijos TBT buvo paskelbtos praėjus vos kelioms valandoms po žinios apie jai skirtą Nobelio premiją, kaip „reakcija į tai, kad ši premija nebuvo skirta prezidentui Trumpui“.
Paklausta, kokią žinią norėtų perduoti D. Trumpui, 85-erių teisėja sakė: „Pasikvieskite savo teisinius patarėjus, kad jie jums paaiškintų, kas yra tarptautinė teisė.“
„Jis turėtų pasikviesti patarėjus, kad šie jam pasakytų, kodėl teigiame, jog kištis į nepriklausomo tarptautinio teismo veiklą jam yra neteisėta“, – tvirtino ji.
Penktadienį JAV paskelbė sankcijas TBT, kuriomis siekiama sužlugdyti kasdienę teismo, nagrinėjančio asmenų bylas dėl karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui ir genocido, veiklą.
D. Trumpo administracija pažadėjo teismą išardyti „plyta po plytos“. JAV valdžia pasipiktinusi dėl to, kad TBT išdavė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) arešto orderį dėl, teismo teigimu, Gazos Ruože įvykdytų nusikaltimų.
N. Pillay pažymėjo, kad ankstesnės JAV administracijos sveikino TBT išduotą Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderį, pabrėždama: „Tai selektyvu, tai dvigubi standartai ir tai yra neteisinga.“
Sankcijos, kurios smogs teismo technologinėms ir bankinėms operacijoms, įsigalios po šešių mėnesių, o Nyderlandų ministras pirmininkas Robas Jettenas (Robas Jetenas) paragino per šį laiką derėtis su Vašingtonu dėl Hagoje įsikūrusio teismo reformų.
Tačiau N. Pillay teigė, kad idėja reformuoti TBT tėra eufemizmas, ir pridūrė, jog D. Trumpas siekia „įsipareigojimo, kad jie nevykdys JAV piliečių tyrimų.“
„Taip elgtis negalima, nes negali būti dvigubų standartų. Negalima selektyviai persekioti vienos grupės žmonių ir neliesti kitos“, – AFP sakė N. Pillay.
„Tai bus labai blogas, pavojingas precedentas“, – tvirtino teisininkė.
„Skaudu ir įžeidu“
N. Pillay taip pat atkirto Izraelio pareigūnams, kurie pasipiktino jos laimėta Nobelio premija po to, kai ji vadovavo Jungtinių Tautų (JT) nepriklausomai tarptautinei tyrimų komisijai (COI), pernai paskelbusiai, kad Gazos Ruože vykdomas genocidas.
B. Netanyahu ją išvadino fanatike, o Izraelio užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad nacių propagandistas Josephas Goebbelsas (Dozefas Gėbelsas) dėl jos apdovanojimo tikriausiai ploja pragare.
„Manau, kad tai labai skaudu ir įžeidu“, – sakė N. Pillay.
„Goebbelso rankos buvo kruvinos (...) jis atsakingas už tūkstančių žmonių mirtį. Ne tik žydų, bet ir tokių nebaltųjų kaip aš“, – pridūrė ji.
Ji pripažino, kad politinės valios sulaikyti B. Netanyahu, kad šis stotų prieš TBT kaltinimus, kuriuos įnirtingai neigia, yra mažai.
„Tačiau visą gyvenimą mačiau, kaip žmonės įveikia sunkumus, todėl tikiu, kad tai įvyks“, – paklausta, ar B. Netanyahu kada nors atsidurs TBT teisiamųjų suole, teigė ji.
„Amžius mane varžys“
N. Pillay teigė vis dar besipratinanti prie žinios apie premiją. Iš pradžių jai buvo sunku patikėti, „nes jie skyrė apdovanojimus labai nedaug moterų – iki šiol praktikoje tvyro didžiulė nelygybė.“
Sulaukusi 85-erių, ji nerimauja, kad nepajėgs daug keliauti ir Nobelio taikos premijos laureatės balsu skelbti tarptautinio teisingumo idėjų.
„Manau, kad amžius mane šiek tiek varžys. Negaliu būti tokia aktyvi kaip anksčiau“, – kalbėjo ji, prisimindama, kad eidama JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės pareigas aplankė 79 šalis.
Ji sakė besitarianti su žmonėmis, kaip geriausia panaudoti 12 mln. Švedijos kronų (1,07 mln. eurų) premiją, tačiau užsiminė, kad dalis lėšų gali būti investuota jos gimtojoje Pietų Afrikos Respublikoje (PAR).
„Afrika kenčia. Pietų Afrika kenčia. Surinkti lėšų ten labai sunku“, – teigė ji.
„Kvazulu-Natalio universitetas įsteigė padalinį mano vardu, tad pradėsiu diskusijas su jais. Tikiu vaikų ir jaunimo švietimu“, – kalbėjo teisininkė.
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