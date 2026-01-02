Norvegijai beveik pavyko pasiekti tikslą šalyje parduoti tik elektromobilius

Nors Norvegija yra didžiausia naftos produktų eksportuotoja Vakarų Europoje, ji yra perėjimo prie elektromobilių lyderė regione. Šalis buvo išsikėlusi neprivalomą tikslą 2025 m. parduoti tik visiškai netaršius automobilius – keleriais metais anksčiau nei jos kaimynė Europos Sąjunga (ES).
Norvegijos kelių federacija (OFV) penktadienį pranešė, kad 2025 m. buvo užfiksuotas rekordas – įregistruoti 179 549 asmeniniai automobiliai, taip viršijant ankstesnį, 2021 m. pasiektą rekordą.
Elektromobiliai sudarė 97,6 proc. gruodžio mėn. pardavimų.
„Nors automobilių pardavimai tradiciškai yra stiprūs metų pabaigoje, nėra abejonių, kad 2026 m. sausio 1 d. PVM mokesčio pakeitimas paskatino daugelį žmonių iki metų pabaigos įsigyti naują elektromobilį“, – pareiškime sakė OFV direktorius Geiras Inge Stokke.
Norvegijos vyriausybė nusprendė nuo 2026 m. pradžios sumažinti PVM mokesčio lengvatą nuo 500 tūkst. kronų (42,3 tūkst. eurų) iki 300 tūkst. kronų (25,4 tūkst. eurų).
Lengvatos panaikinimas, iš pradžių numatytas 2027 m., turėtų būti atidėtas iki 2028-ųjų.
Lyderės pozicijas Norvegijos rinkoje sustiprino JAV bendrovė „Tesla“: šios markės automobiliai sudarė 19,1 proc. visų Norvegijoje registruotų automobilių.
OFV duomenimis, praėjusiais metais šalyje buvo registruota rekordiškai didelis naujų „Tesla“ automobilių skaičius – 34 285. Šis prekių ženklas Norvegijoje išvengė pardavimų kritimo, kuris buvo pastebimas kitose Europos šalyse dėl bendrovės įkūrėjo Elono Musko prieštaringai vertintų pasisakymų ir veiksmų.
Savo dalį Norvegijos rinkoje padidino ir Kinijos automobilių gamintojai – nuo 10,4 proc. 2024 m. iki 13,7 proc. 2025-aisiais.
