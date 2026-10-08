Norvegijoje dėl ryšio sutrikimų sustabdytas visų traukinių eismas, sutriko tarnybų veikla

„Dėl telekomunikacijų sutrikimų nelaimės atveju negalime susisiekti su pagalbos tarnybomis. Todėl stabdomas traukinių eismas. Tokioje situacijoje svarbiausia yra saugumas“, – Norvegijos naujienų agentūrai NTB sakė geležinkelių infrastruktūros operatorės „Bane NOR“ atstovas.
NTB duomenimis, dėl sutrikimo kilo problemų skambinant policijos, ugniagesių ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų skubios pagalbos numeriais.
Telekomunikacijų bendrovės „Telenor“ klientai taip pat pranešė apie problemas skambinant ir siunčiant trumpąsias žinutes.
Kol ryšys su pagalbos tarnybomis sutrikęs, policija stengiasi, kad gatvėse patruliuotų daugiau pareigūnų.
Laikraštis „Aftenposten“, remdamasis „Telenor“, pranešė, kad nėra jokių požymių, jog būtų įvykdyta kibernetinė ataka.
„Telenor“ yra didžiausia Norvegijos telekomunikacijų paslaugų teikėja, valdanti mobiliojo ir fiksuotojo ryšio tinklus. Bendrovė taip pat tiekia skaitmeninių ryšių ir signalizacijos infrastruktūrą valstybės institucijoms, pagalbos tarnyboms ir šalies geležinkelių tinklui.
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