 Norvegijos karalius Hokonas VIII pasakė pirmąją viešą kalbą velionio tėvo atminimui

Norvegijos karalius Hokonas VIII pasakė pirmąją viešą kalbą velionio tėvo atminimui

2026-08-29 20:49
Viljama Sudikienė (AFP)

Naujasis Norvegijos karalius Hokonas VIII šeštadienį pirmą kartą nuo įžengimo į sostą kreipėsi į norvegus, pagerbdamas ankstesnę dieną mirusį savo 89 metų tėvą.

<span>Norvegijos karalius Hokonas VIII pasakė pirmąją viešą kalbą velionio tėvo atminimui</span>
Norvegijos karalius Hokonas VIII pasakė pirmąją viešą kalbą velionio tėvo atminimui / EPA/HEIKO JUNGE nuotr.

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