„Mes gedime, tačiau tuo pačiu metu guodžia ir stiprina tai, kad tiek daug žmonių gedi kartu su mumis“, – sakė Hokonas.
Norvegijos karalius Hokonas VIII pasakė pirmąją viešą kalbą velionio tėvo atminimui
2026-08-29 20:49
Naujasis Norvegijos karalius Hokonas VIII šeštadienį pirmą kartą nuo įžengimo į sostą kreipėsi į norvegus, pagerbdamas ankstesnę dieną mirusį savo 89 metų tėvą.
Norvegijos karalius Hokonas VIII pasakė pirmąją viešą kalbą velionio tėvo atminimui / EPA/HEIKO JUNGE nuotr.
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