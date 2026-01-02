Nuo Naujųjų reguliariai keičiama Lenkijos prezidentūros vėliava bus dovanojama vietos bendruomenėms

„Ketvirtadienį, sausio 1 dieną, virš Prezidento rūmų Varšuvoje pirmą kartą buvo pakeista vėliava“, – sakoma prezidento kanceliarijos išplatintame pareiškime.
Išplatintame pranešime nurodoma, kad vėliavos bus keičiamos kiekvieną šeštadienį. Skelbiama, kad šis sumanymas yra Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio (Karolio Navrockio) iniciatyva.
„Valstybinė vėliava yra vienas svarbiausių Lenkijos valstybingumo simbolių“, – priduriama prezidento kanceliarijos pareiškime.
Prezidento biuro personalo vadovas Pawelas Szefernakeris (Pavelas Šefernakeris) paskelbė, kad kas savaitę keičiamos vėliavos bus perduotos mokykloms. Perdavimo ceremonija įvyks gegužės 2-ąją, kai Lenkijoje minima vėliavos diena.
„Pirmosios 16 vėliavų bus įteiktos 16 mokyklų iš visų Lenkijos vaivadijų“, – sakė jis.
P. Szefernakeris pridūrė, kad iniciatyva bus tęsiama ir vėliavos bus perduodamos „lenkams tiek šalyje, tiek užsienyje“.
