Pasidžiaugta tuo, ką šiemet pavyko sukurti Kauno rajono bendruomenėms

Dėkota visiems, kurie aukoja savo laiką, generuoja idėjas ir joms įgyvendinti atiduoda visą širdį. Labiausiai nusipelniusiems net septyniose kategorijose įteikti apdovanojimai.
Populiariausios nominacijos
Ruošiantis šiųmečiam bendruomenių padėkos vakarui, buvo gauta beveik 70 anketų su beveik 50 nominantų. Žinoma, visos nominacijos svarbios, tačiau tradiciniame renginyje labiausiai laukiama momento, kai bus paskelbta, kam atiteko Metų bendruomenės ir Metų bendruomenininko titulai.
Metų bendruomeninkas šiemet rinktas net iš trylikos kandidatų, o nominante už ilgametę bendruomeninę veiklą, nuoširdų atsidavimą, miestelio puoselėjimą ir bendruomenės telkimą tapo Laimutė Rutkauskienė.
Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui kartu yra ir ilgametė aktyvi, darbšti Čekiškės bendruomenės centro pirmininkė. Pedagoginis darbas – neatsiejamas nuo socialinių, kultūrinių iniciatyvų Čekiškėje, todėl jai pavyko suvienyti gimnazijos ir miestelio bendruomenių pastangas puošiant, tvarkant Čekiškę, didinant jos patrauklumą: organizuotos talkos, renginiai, vykdyta projektinė veikla.
L. Rutkauskienė yra Kauno rajono tarybos narė, daug laiko skiria gyventojų viešosioms konsultacijoms, aktyviai ir kūrybingai bendradarbiauja su kitomis Kauno rajono bendruomeninėmis organizacijomis. Per savanorystės metus pelnė bendruomenininkų pagarbą ir pasitikėjimą, dėl nuoširdaus atsidavimo ir pareigingumo yra pavyzdys rūpinantis bendruomenės žmonėmis ir jų gyvenimo kokybe.
„Kauno dienos“ paklausta, gal jos paroje yra daugiau valandų, kad pavyksta tiek daug nuveikti, L. Rutkauskienė šypsojosi: „Mano paroje, kaip ir visų, yra 24 valandos, o aš jas proporcingai paskirstau: darbui, bendruomenei, neformaliai veiklai ir miegui. Prisidedu prie miestelio tradicinių ir netradicinių renginių, švenčių, įvairių sporto ir edukacinių projektų, mano veikla – labiau švietėjiška. Darbo metu daug tenka bendrauju su jaunimu, tai leidžia jausti jų pulsą, jų norą arba nenorą prisidėti, pakreipti juos tinkama linkme, įtraukti į veiklas.“
Iš šiek tiek mažesnio – septynių – būrio rinkta Metų bendruomenė. Laimėtoja už aktyvumą ir įkvepiančias idėjas Raudondvario kraštui pripažinta Raudondvariečių bendruomenė, vadovaujama Aušros Lukošienės.
Raudondvariečių bendruomenė, kaip ir kasmet, organizavo gausybę renginių, stovyklų vaikams, puošė miestelį šventėms, populiarino petankę ir laivų modeliavimą, prisijungė prie Kauno rajono futbolo klubo „Hegelmann“ sirgalių ir aistringai palaiko jį rungtynių metu.
Bendruomenė talkų metu atnaujino senąją riedlenčių rampą, sutvarkė lankytinas vietas, suorganizavo tradicines „Moliūgines“, kuriose dalyvavo apie 100 Raudondvario seniūnijos gyventojų ir svečių.
Visos nominacijos svarbios, tačiau tradiciniame renginyje labiausiai laukiama momento, kai bus paskelbta, kam atiteko Metų bendruomenės ir Metų bendruomenininko titulai.
Gyventojų palaikymo sulaukia ir Raudondvariečių bendruomenės Dalyvaujamojo biudžeto priemonei teikiamos idėjos. Idėjos „Vieta patepa medumi. Riedlenčių parkas – Raudondvaris!“ ir „Geriausia vieta vaikystei – Raudondvaris!“ jau įgyvendintos, šiemet vėl dalyvauta projekte ir laimėtas 150 tūkst. eurų finansavimas poilsio vietai įkurti ir sutvarkyti.
„Džiaugiuosi, kad, pasinaudojus Dalyvaujamojo biudžeto priemone, pavyko susikurti tai, kas mums reikalingiausia, mieliausia ir artimiausia. Smagu, kad procese dalyvauja daug žmonių, nėra taip, kad kas nors vienas nusprendžia. Nors pavyko nuveikti išties nemažai, sustoti neketiname. Kiekvienais metais sausį turime Svajonių renginį, kurio metu išsakome, kas ko dar norėtume Raudondvaryje. Svajonių neribojame, „pasileidžiame plaukus“, o pasidaliję, rikiuojame, kurios arčiau žemės, sveriame, kokias galimybes turime jas įgyvendinti“, – „Kauno dienai“ sakė A. Lukošienė.
Pavyzdys jaunimui
Metų jaunosios bendruomenininkės vardas už aktyvų įsitraukimą į bendruomenės renginius, jaunimo įtraukimą ir iniciatyvų kūrimą Neveronių krašte suteiktas Neveronių atviros jaunimo erdvės savanorei Adrijanai Balušok.
Nuo pat Neveronių atviros jaunimo erdvės įkūrimo pernai birželį Adrijana yra viena aktyviausių jos dalyvių, padėjo burti jaunimą ir drauge su jaunimo darbuotoja Renata įgyvendino daug gražių iniciatyvų, kurios praturtino vietos bendruomenę ir suteikė galimybių jauniems žmonėms įsitraukti į prasmingą veiklą. Vienas ryškiausių jos iniciatyvos pavyzdžių – Pagyvenusių žmonių dienos minėjimas: mergina subūrė jaunimą, inicijavo veiklas ir pasirūpino, kad kiekvienas sutiktas Neveronių senjoras būtų pagerbtas maža, simboline dovanėle. Ši iniciatyva sujungė kartas, parodė pagarbą vyresniems bendruomenės nariams, tapo gražiu solidarumo ir bendrystės pavyzdžiu.
Be šios veiklos A. Balušok aktyviai prisidėjo prie daugybės kitų renginių organizavimo. Atsakomybė, kūrybingumas, lyderystė ir bendruomeniškumas daro ją puikiu pavyzdžiu savo bendraamžiams. Ji įkūnija tai, koks turi būti jaunimas – aktyvus, pilietiškas, kūrybingas ir gebantis kurti prasmingus pokyčius.
Rūpinasi neįgaliaisiais
Už visapusišką pagalbą ir socialinę integraciją žmonėms su intelekto negalia, stiprinant jų savarankiškumą ir gyvenimo kokybę, Metų iniciatyvos socialinėje srityje apdovanojimas įteiktas viešosios įstaigos „Tapk laisvas“ vadovei Snieguolei Butrimavičienei.
„Tapk laisvas“ teikia įvairias socialines paslaugas žmonėms su sutrikusio intelekto negalia, turi keturis padalinius: tris savarankiško gyvenimo namus, užimtumo centrą ir socialines dirbtuves Domeikavoje, kur veikia socialinės dirbtuvės, teikiama socialinės globos paslauga. Čia teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos: palaikomi socialiniai ir gyvenimiški įgūdžiai, gebėjimai ir mokymosi, darbinio užimtumo įgūdžiai, taip pat organizuojamos rankdarbių dirbtuvės, savitarpio pagalbos grupės, muzikos terapijos užsiėmimai.
Išsaugojo mišką
Metų iniciatyvos aplinkos apsaugos srityje apdovanojimas už aktyvų įsitraukimą į miško apsaugos, tvarumo ir edukacijos iniciatyvas Kauno rajone šventėje įteiktas Pakarklės miško bendruomenei, vadovaujamai Adolfo Paleckio.
Per, palyginti, trumpą veiklos laikotarpį pasiekta svarių rezultatų: sustabdytas plynas kirtimas Pakarklės miške žvyro ir smėlio karjerui rengti, masyvui atkurta II miško grupė. Parinkta ir Valstybinių miškų urėdijos miškotvarkos planuose atžymėta pasivaikščiojimo trasa „Eigulio takas“, čia jau vedamos edukacinės ekskursijos.
Skatina judėti
Kategorijoje Metų iniciatyva / projektas sveikos gyvensenos srityje laimėtoja tapo Rokų seniūnijos bendruomenės narė Ugnė Vitartė.
Ji jau trylika metų veda nemokamas aerobikos treniruotes įvairaus amžiaus vietos gyventojams – nuo jaunimo iki senjorų, penkerius metus organizuoja nemokamas kontaktines ir nuotolines treniruotes Rokų ir kitų vietovių gyventojams.
Ugnė padeda kuruoti procesą, įtraukia savo grupės narius, kai vyksta Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro treniruotės, savo sporto bendruomenę telkia savanorystės principu organizuodama sveikatinimo žygius prie jūros, drabužių mainytuves.
Įtraukiantis kultūrinis gyvenimas
Išskirtinės iniciatyvos erdvėje „Parko7“ ir nuoseklus kūrybiškas bendruomenės įtraukimas į kultūrinį gyvenimą Batniavos bendruomenei (pirmininkas – Juozas Eidukevičius) pelnė Metų iniciatyvos kultūros srityje apdovanojimą.
Erdvė „Parko7“ suteikia galimybę rengti įvairius kultūros ir meno projektus – nuo parodų, meninių instaliacijų ir edukacinių užsiėmimų iki koncertų, Joninių šventės, kitų tradicinių renginių, o Batniavos bendruomenė yra pavyzdys, kaip vietos gyventojų iniciatyvos gali kurti gyvą ir įtraukiantį kultūrinį gyvenimą.
Bendruomenės nariai – vaikai, jaunimas, suaugusieji ir senjorai – įsitraukia į visus proceso etapus: jie kuria renginių programas, prižiūri ir tvarko erdvę, įrengia suoliukus, pavėsines, dekoracijas, sodina gėles ir augalus, prižiūri infrastruktūrą, dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse ir meniniuose projektuose. Spektaklis „Neatplėšti meilės laiškai. Legenda“ – vienas ryškiausių ir įsimintiniausių šiemet įgyvendintų projektų.
Specialus apdovanojimas (padėka) už ilgametį, nuoširdų ir atsakingą darbą Kauno rajono vietos veiklos grupėje, atsidavimą bendruomenės stiprinimui ir profesionalumą įteiktas Vytautui Zubui.
Visapusiškai skatina
Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Asta Tamonienė pabrėžė, kad kartu pasidžiaugti per metus nuveiktais darbais, pasidalyti patirtimis ir, svarbiausia, šiltai pabendrauti susitinkama jau ketvirtus metus iš eilės. „Kauno rajono bendruomenės yra gyvas pavyzdys, kaip aktyvūs žmonės savo iniciatyvomis gali kurti darnią aplinką. Nuostabūs darbai, kuriamos tradicijos ir atsidavimas kasdien įrodo, kad bendrystė gali įkvėpti pokyčius, telkti žmones ir suteikti jėgų siekti bendrų tikslų“, – sakė A. Tamonienė.
Pasak Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjos, savivaldybė skatina bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų veiklą, kasmet skiria lėšų ir administruoja devynias programas, kurių bendra suma yra daugiau nei 1 mln. eurų. Šiais metais savivaldybė prisidėjo net prie 117 bendruomeninių organizacijų projektų.
Dar 500 tūkst. eurų skirta gyventojų idėjoms įgyvendinti per Dalyvaujamojo biudžeto priemonę. Vien šiemet jau įgyvendinta aštuoniolika idėjų, kurios stebina unikalumu ir parodo, ko iš tiesų reikia gyventojams jų gyvenamojoje vietoje – vaikų žaidimų erdvių, meninių akcentų ar padelio aikštelės.
Naujausi komentarai