Nuolatinei JAV bazei Lenkija skirs 3,5–4 mlrd. eurų

Kalbėdamas su žurnalistais Birčoje, Pietryčių Lenkijoje, W. Kosiniakas-Kamyszas teigė, kad „galutinis sprendimas bus priimtas artimiausiomis savaitėmis ar mėnesiais“.
Komentuodamas didelę projekto kainą, W. Kosiniakas-Kamyszas pabrėžė, kad „tai geriausia investicija į saugumą“.
Pasak W. Kosiniako-Kamyszo, nuolatinis JAV karių buvimas šalyje yra tikslas, kurio Lenkija siekia jau daug metų. Ministras pridūrė, kad vykstančios derybos pasiekė galutinį etapą.
Pasak jo, derybose šiuo metu daugiausia dėmesio skiriama vienai bazei, kuri neturi būti įsikūrusi vienoje vietoje. „Dėl ateities infrastruktūros reikia atsižvelgti ne tik į karinės paramos reikalavimus, bet ir į karių šeimų nuolatinio gyvenimo sąlygas“, – sakė jis.
Sprendimus dėl vietos ir galutinės projekto formos tikimasi priimti netrukus. „Galiausiai, žinoma, tai priklausys nuo JAV prezidento“, – apibendrino W. Kosiniakas-Kamyszas.
Neseniai Lenkijoje lankėsi JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojas ginklų kontrolei ir tarptautiniam saugumui Thomas DiNanno (Tomas DiNanas) ir gynybos sekretoriaus padėjėjo pavaduotojas Europos ir NATO politikai Willas Cappelletti (Vilas Kapeletis).
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