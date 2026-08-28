Nušalintas Ukrainos gynybos ministras sutiko dirbti Italijos ministro patarėju

Technologijas išmanantis 35 metų M. Fedorovas buvo prezidento Volodymyro Zelenskio atleistas iš gynybos ministro pareigų liepą, pasirodžius pranešimams apie jo nesutarimus su šalies karine vadovybe.
Jo atleidimas paskatino tūkstančius žmonių protestuoti visoje Ukrainoje, daugelis ragino grąžinti M. Fedorovą į pareigas.
Penktadienį, praėjus šešioms savaitėms po atleidimo, M. Fedorovas pareiškė sutikęs tapti Italijos gynybos ministro Guido Crosetto „patarėju gynybos inovacijoms“.
„Šiose pareigose padėsiu Italijai kurti šiuolaikinio karo technologijas, tobulinti jos gynybos sektorių ir prisitaikyti prie naujų pasaulio saugumo iššūkių“, – sakė M. Fedorovas.
G. Crosetto pasiūlė M. Fedorovui darbą liepą, pranešė Italijos laikraštis „La Repubblica“.
M. Fedorovas toliau gyvens ir dirbs Kyjive, pranešė jo spaudos tarnyba.
M. Fedorovas ilgai buvo V. Zelenskio sąjungininkas, dirbo su prezidentu nuo pat jo atėjimo į valdžią 2019 metais. Po atleidimo jų santykiai apkarto. Anksčiau šį mėnesį M. Fedorovas paragino surengti Ukrainoje rinkimus, atidėtus Rusijai įsiveržus 2022 metais. V. Zelenskis atmetė šį pasiūlymą kaip rizikingą ir skaldantį.
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