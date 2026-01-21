„Nvidia“ vadovas prognozuoja trilijonines investicijas į DI

„Nvidia“ generalinis direktorius Jensenas Huangas kalbėjo Davose vykstančiame Pasaulio ekonomikos forume, kur pastangas populiarinti dirbtinį intelektą nustelbė dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo noro aneksuoti Grenlandiją kilęs transatlantinis konfliktas.
Tačiau dabartinis DI bumas „lėmė didžiausią infrastruktūros plėtrą žmonijos istorijoje“, sakė J. Huangas.
„Dabar į tai investavome keletą šimtų milijardų dolerių... be to, reikia sukurti trilijonus dolerių kainuojančią infrastruktūrą“ energetikos, debesų kompiuterijos ir elektronikos srityse, pridūrė jis.
„Nvidia“ tapo kompanija, į procesorius, reikalingus apmokyti didelius kalbos modelius (DKM), kuriuos naudoja pokalbių robotai, pvz., „OpenAI“ „ChatGPT“ ar „Google Gemini“, ir užtikrinti jų veikimą, investuojanti didžiausias sumas.
Grafikos procesorių (GPU), kurie iš pradžių buvo skirti vaizdo žaidimams, pardavimo apimtys lėmė, kad bendrovės rinkos kapitalizacija spalio mėnesį išaugo iki daugiau nei 5 trilijonų JAV dolerių, nors nuo to laiko šis skaičius sumažėjo daugiau nei 600 milijardų dolerių.
DKM kūrėjai, tokie kaip „OpenAI“, didžiąją dalį gautų milžiniškų investicijų skiria bendrovės „Nvidia“ produktams, skubėdami statyti GPU įrenginiais aprūpintus duomenų centrus, kad patenkintų numatomą didžiulę DI paslaugų paklausą.
Trečiadienį J. Huangas pasistengė nesureikšminti kai kurių stebėtojų įspėjimų, kad išlaidų bumas vis labiau primena burbulą, kuris netrukus gali sprogti.
„DI burbulas susidarė dėl to, kad investicijos yra didelės. O investicijos yra didelės, nes turime sukurti infrastruktūrą, reikalingą visiems aukštesniems DI sluoksniams“, – paaiškino jis.
„Manau, kad tai tikrai neeilinė galimybė“.
J. Huangas taip pat pasistengė išsklaidyti nuogąstavimus, kad dėl darbovietėse naudojamo DI daug darbo vietų tiesiog neliks, pareikšdamas, kad priešingai – jis padės atsirasti naujoms darbo formoms.
Antradienį korporacijos „Microsoft“ generalinis direktorius Satya Nadella išsakė atsargesnę nuomonę, teigdamas, kad dirbtinį intelektą plačiu mastu būtina diegti tam, kad būtų išvengta pramonės žlugimo.
„Kad tai nebūtų burbulas kaip toks, reikia, kad nauda būtų paskirstyta gerokai tolygiau“, – sakė jis.
Vis dėlto S. Nadella buvo „įsitikinęs, kad ši technologija iš tiesų bus grindžiama debesų ir mobiliųjų technologijų pagrindu, plis greičiau“ ir prisidės prie „ekonomikos augimo visame pasaulyje“.
