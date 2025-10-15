Nyderlandų kraštutinių dešiniųjų lyderis grįžta prie rinkimų kampanijos

„Artėja rinkimai, prasidėjo rinkimų kampanijos (...) tad grįžtu prie darbo“, – socialiniame tinkle parašė G. Wildersas, olandams ruošiantis spalio 29-osios rinkimams.
Belgijos pareigūnai praėjusią savaitę sulaikė tris jaunuolius, įtariamus „džihadistų įkvėptu sąmokslu surengti išpuolį prieš politinius veikėjus“, panaudojant dronus, galinčius gabenti sprogmenis.
G. Wildersas sustabdė savo rinkimų kampaniją sužinojęs, kad taip pat yra įtariamos kuopelės rengto sąmokslo prieš Belgijos ministrą pirmininką Bartą De Weverį taikinys.
Prieš islamą ir imigrantus nusiteikęs G. Wildersas atšaukė suplanuotus radijo ir televizijos debatus, bet teigė dar sugrįšiantis į eterį.
G. Wildersas, 2023-iaisiais laimėjęs rinkimus su savo kraštutinių dešiniųjų Laisvės partija (PVV), sukrėtė visą Europą.
Jam pavyko suformuoti netvirtą keturių partijų koaliciją, kuri anksčiau šiais metais žlugo dėl paties G. Wilderso išprovokuoto ginčo dėl imigracijos.
Apklausos rodo, kad jo partija PVV pirmauja apklausose, tačiau daugelis olandų, likus dviem savaitėms iki rinkimų dienos, yra vis dar neapsisprendę.
Visos kitos pagrindinės partijos atsisakė vėl sudaryti koaliciją su G. Wildersu, o tai reiškia, kad jis turi mažai galimybių tapti ministru pirmininku.
