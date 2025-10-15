Iš Odesos mero atimta Ukrainos pilietybė

„Odesos mero Henadijaus Truchanovo Ukrainos pilietybė sustabdyta“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos saugumo tarnyba (SBU), remdamasi V. Zelenskio pasirašytu dekretu.
SBU apkaltino merą turint Rusijos pilietybę ir „galiojantį tarptautinį pasą iš šalies agresorės“.
H. Truchanovas neigia kaltinimus.
Buvęs parlamentaras H. Truchanovas nuo 2014 metų ėjo didžiausio šalies uostamiesčio prie Juodosios jūros mero pareigas.
Sprendimas atimti jo pilietybę faktiškai reiškia pašalinimą iš pareigų.
„Niekada negavau Rusijos paso. Esu Ukrainos pilietis“, – pabrėžė H. Truchanovas „Telegram“ paskelbtoje vaizdo žinutėje.
Jis teigė, kad „kiek įmanoma ilgiau eis išrinkto mero pareigas“ ir kad kreipsis į teismą.
Anksčiau prorusišku laikyto politiko H. Truchanovo požiūris pakeitė Rusijai 2022 metais pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą. Jis viešai pasmerkė Maskvą ir sutelkė dėmesį į Odesos gynybą bei pagalbą Ukrainos kariuomenei.
Ukrainos vyriausybės šaltinis naujienų agentūrai AFP sakė, kad iš baleto šokėjo Serhejaus Polunino taip pat buvo atimta pilietybė.
Vladimiro Putino atvaizdą išsitatuiravęs šokėjas S. Poluninas atvirai remia Rusijos prezidentą.
S. Poluninas, dažnai pavadinamas „baleto blogiuku“, sukėlė sensaciją, kai 2012-aisiais, pačioje šlovės viršūnėje, pasitraukė iš Britanijos Karališkojo baleto trupės.
Pietų Ukrainoje gimęs S. Poluninas 2018-aisiais gavo Rusijos pilietybę. Jis palaikė 2022-aisiais prasidėjusią rusų invaziją į Ukrainą ir 2014-aisiais Rusijos įvykdytą Krymo, kur gyveno ir dirbo, aneksiją.
Vyriausybės šaltinis AFP sakė, kad pilietybė taip pat buvo atimta iš prorusiško buvusio deputato Oleho Cariovo, kuris išgyveno pasikėsinimą nužudyti 2023 metais.
