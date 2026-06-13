Pakistanas tikisi, kad JAV ir Irano susitarimas bus galutinai parengtas per artimiausias 24 valandas

„Esame arčiau taikos susitarimo nei bet kada anksčiau. Susitarimas tikriausiai bus galutinai parengtas per artimiausias 24 valandas, todėl Pakistanas rengiasi elektroniniam taikos susitarimo pasirašymui iškart po to, o kitą savaitę vyks techninio lygio derybos“, – parašė jis socialiniame tinkle „X“.
Derybos dėl pirminio susitarimo memorandumo sąlygų kelias savaites buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis ir Vašingtonas, ir Teheranas leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo.
Tačiau įtampa išlieka: Jungtinės Valstijos pranešė, kad anksti šeštadienį numušė ne vieną Irano droną, nutaikytą į komercinius laivus Hormuzo sąsiauryje.
Tuo metu Irano valstybinis transliuotojas IRIB pranešė, kad šalies užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis) įspėjo, jog kol nebus pasiektas visiškas susitarimas visais klausimais, „negali būti tvirtai teigiama, kad su Jungtinėmis Valstijomis pasiektas susitarimas“.
Pakistanas stengėsi padėti abiem šalims pasiekti susitarimą po to, kai balandžio mėnesį buvo susitarta dėl trapių paliaubų, o Islamabade įvyko kariaujančių šalių derybos, kurios baigėsi nepasiekus susitarimo dėl vasario pabaigoje po JAV ir Izraelio pirmųjų smūgių Iranui kilusio konflikto sprendimo.
Sh. Sharifas savo šeštadienio įraše socialiniame tinkle taip pat pažymėjo esąs „įsitikinęs, kad šis istorinis taikos susitarimas sudarys tvirtą pagrindą ilgalaikei taikai“, ir padėkojo tiek Vašingtonui, tiek Teheranui „už jų nuolatinį įsipareigojimą“.
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