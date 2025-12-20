Pakistano teismas buvusiam premjerui ir jo žmonai skyrė 17 metų laisvės atėmimo bausmes

Šis nuosprendis yra naujausia teisinė nesėkmė I. Khanui, kuriam iškelta daugybė bylų po to, kai 2022 metais jo vyriausybė buvo nušalinta nuo valdžios.
Nuo 2023 metų kalinamas politikas neigia jam pateiktus kaltinimus ir kaltina valdžios institucijas politiniu persekiojimu.
Tiek I. Khanui, tiek B. Bibi buvo skirta 10 metų laisvės atėmimo bausmė už nusikalstamą piktnaudžiavimą pasitikėjimu ir septyneri metai už korupciją byloje dėl valstybinių dovanų kainos sumažinimo.
Pagal Pakistano įstatymus vyriausybės pareigūnai privalo deklaruoti visas dovanas, tačiau jiems leidžiama pasilikti tas, kurių vertė nesiekia tam tikros sumos, arba išsipirkti jas su nuolaida.
Šeštadienio nutartis priimta dėl kaltinimų sumažinus Italijos prabangos prekės ženklo „Bulgari“ papuošalų rinkinio, kurį Saudo Arabijos sosto įpėdinis princas Mohammedas bin Salmanas (Mohamedas bin Salmanas) 2021 metų gegužę padovanojo I. Khanui ir jo sutuoktinei, vertę.
Šis procesas yra atskiras nuo ankstesnės bylos, susijusios su prabangiais laikrodžiais, kuriuos taip pat padovanojo princas Mohammedas, Toje ankstesnėje byloje buvęs premjeras buvo nuteistas 14 metų, o jo žmona – septynerius metus kalėti.
Buvusio ministro pirmininko partija „Pakistan Tehreek-e-Insaf“ socialiniame tinkle „X“ pareiškė, jog naujausias „inscenizuoto teismo“ sprendimas yra „tik tam, kad būtų pratęstas neteisėtas ir neteisingas Khano įkalinimas“.
„Visas pasaulis žino, kad šios bylos yra politiškai motyvuotos“, – pridūrė partija.
I. Khano šeima vis aktyviau stengiasi atkreipti dėmesį į jo kalinimo sąlygas.
Neseniai interviu televizijai „Sky News“ buvusio lyderio sūnus Kasimas Khanas (Kasimas Chanas) sakė, kad jo tėvas yra visiškai izoliuotas, kad jam neleidžiama bendrauti net su sargybiniais.
„Tai visokiausios psichologinio kankinimo taktikos: jokio kontakto su šeima, jokio kontakto su asmeniniu gydytoju ar panašiai. Jie naudoja šią taktiką, bandydami jį visiškai izoliuoti“, – teigė jis.
Pakistano vyriausybė ne kartą atmetė tokius kaltinimus.
