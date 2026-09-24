Paklaustas, kada atvyks į Maskvą, Zelenskis rėžė: ant raketos bl*t

Rusijos žurnalisto ir V. Zelenskio akistata užfiksuota JT Generalinės Asamblėjos Niujorke paraštėse rugsėjo 23 d., rašo „The Kyiv Independent“.
Žurnalistai kreipėsi į pro šalį einantį V. Zelenskį ir ne kartą klausė, kada jis planuoja vykti į Maskvą. Vienas iš jų rusiškai paklausė: „Volodymyrai Oleksandrovičiau, kada vyksite į Maskvą?“
„Ant raketos bl*t“, – tada jam atsakė V. Zelenskis.
Visą tai užfiksuota vaizdo įraše.
Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas V. Zelenskis atvyko į Niujorką dalyvauti aukšto lygio JT Generalinės Asamblėjos savaitės renginiuose ir surengti virtinę dvišalių susitikimų, įskaitant susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
Ukrainos prezidentas ne kartą yra sakęs, kad yra pasirengęs tiesiogiai susitikti su savo Rusijos kolega Vladimiru Putinu, kad užbaigtų karą. Savo ruožtu V. Putinas pareiškė esąs pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu, bet tik Maskvoje.