PAR: JAV teigia pakeitusios savo sprendimą dėl nedalyvavimo G-20 susitikime

Šių metų G-20 susitikimo šeimininkė PAR nurodė, kad Vašingtonas norėtų dalyvauti derybose viena ar kita forma.
„Gavome Jungtinių Valstijų pranešimą, dėl kurio vis dar diskutuojame su jomis, apie persigalvojimą vienokia ar kitokia forma dalyvauti aukščiausiojo lygio susitikime“, – žurnalistams sakė C. Ramaphosa.
„Tai paaiškėjo likus labai nedaug laiko iki viršūnių susitikimo pradžios. Todėl turime pradėti tokio pobūdžio diskusijas, kad įvertintume, kiek tai praktiška ir ką galiausiai iš tikrųjų reiškia“, – pridūrė prezidentas.
Jis pridūrė, kad PAR šį JAV žingsnį vertina teigiamai.
„Visos šalys yra čia, o Jungtinės Valstijos – didžiausia pasaulio ekonomika – taip pat turi būti čia, – sakė C. Ramaphosa. – Todėl džiugu girdėti, kad požiūris pasikeitė, ir mes vis dar deriname, kaip tai bus įgyvendinta.“
Lapkričio pradžioje JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad G-20 viršūnių susitikime PAR nedalyvaus nė vienas amerikiečių pareigūnas, taip atgaivindamas jau paneigtus teiginius, kad šalyje sistemingai žudomi baltieji afrikanai.
D. Trumpas tvirtina, kad afrikanai – pirmųjų PAR europiečių naujakurių palikuonys – „yra žudomi ir skerdžiami, o jų žemė ir ūkiai neteisėtai konfiskuojami“.
G-20 viršūnių susitikimas vyks lapkričio 22–23 dienomis.
