Pareigūnas: Donaldas Trumpas dalyvaus G7 darbo posėdyje su Volodymyru Zelenskiu

„Antradienio ryte prezidentas Trumpas dalyvaus darbo posėdyje su G7 lyderiais ir Ukrainos prezidentu Zelenskiu“, – žurnalistams sakė pareigūnas, kaip įprasta, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
G7 aukščiausiojo lygio susitikimas vyks Eviane birželio 15–17 dienomis ir D. Trumpas planuoja jo kuluaruose surengti dvišalius susitikimus su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu (Emaniueliu Makronu), taip pat su Kataro, Jungtinių Arabų Emyratų (JAE), Egipto ir Indijos lyderiais, sakė pareigūnas.
Be to, trečiadienio vakarą, pasibaigus aukščiausiojo lygio susitikimui, D. Trumpas kartu su E. Macronu vakarieniaus Versalio rūmuose, esančiuose į vakarus nuo Paryžiaus.
Pasak E. Macrono biuro, ši vakarienė yra būdas paminėti 250-ąsias JAV nepriklausomybės metines „prancūzų ir amerikiečių draugystės simbolio vietoje, kur 1783 metais buvo pasirašyta sutartis, įtvirtinusi Jungtinių Valstijų nepriklausomybę“.
D. Trumpas yra nukreipęs savo dėmesį nuo pastangų užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą nuo tada, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje surengė pirmąsias atakas prieš Iraną ir sukėlė dar vieną konfliktą, kuriame nuo balandžio galioja trapios paliaubos.
„Akivaizdu, kad prezidentas Zelenskis dalyvaus mūsų rengiamame posėdyje. Labai tikėtina, kad jiedu susitiks kuluaruose“, – sakė pareigūnas, pabrėždamas, kad oficialus dvišalis susitikimas šiuo metu nėra įtrauktas į D. Trumpo G7 darbotvarkę.
Pareigūnas teigė, kad 79-erių milijardierius respublikonas yra „vienintelis“ pasaulio lyderis, galintis užbaigti karą tarp Rusijos ir Ukrainos, tačiau plačiau nekomentavo.
G7 aukščiausiojo lygio susitikime pagrindinis dėmesys bus skiriamas JAV ir Irano derybų, kuriose siekiama užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose, eigai ir susijusiems klausimams.
Pasak administracijos aukšto rango pareigūno, viena iš dalyvių diskusijų temų galėtų būti Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos dalyvavimas minų šalinimo operacijose Hormuzo sąsiauryje.
Šis vandens kelias prie Irano krantų, kuris yra itin svarbus naftos ir trąšų prekybos maršrutas, dėl karo yra beveik uždarytas laivybai.
Kalbėdamas su žurnalistais, JAV pareigūnas stengėsi nesureikšminti įtampos tarp D. Trumpo ir jo sąjungininkų dėl JAV įsipareigojimų NATO – aljansui, kurio lyderių bus ir G7 susitikime Prancūzijoje.
„Kai mes vedame uždarus pokalbius su mūsų NATO sąjungininkų vyriausybėmis (...), tai vyksta labai sklandžiai. Tai visiškai ne taip, kaip tai isteriškai pateikiama spaudoje“, – sakė pareigūnas.
„Esame labai patenkinti tam tikru naštos perkėlimu, kuris vyksta, ir norime, kad jo būtų dar daugiau“, – kalbėjo jis.
Kitas JAV pareigūnas pagyrė Prancūziją už tai, kad į aukščiausiojo lygio susitikimo darbotvarkę įtraukė prekybos disbalanso klausimą. Ši tema yra itin svarbi D. Trumpui, kuris yra pradėjęs pasaulinę protekcionistinę kampaniją, įvesdamas importo muitus ir partneriams, ir priešininkams.
Pasak Baltųjų rūmų, JAV prezidentas ketina su savo partneriais aptarti dirbtinį intelektą, imigraciją, inovacijas ir energetiką.
G7 vienija Vokietiją, Kanadą, Jungtines Valstijas, Prancūziją, Italiją, Japoniją ir Jungtinę Karalystę.
D. Trumpas yra raginęs įtraukti ir Rusiją bei atkurti buvusį Didžiojo aštuoneto (G8) formatą.
Naujausi komentarai