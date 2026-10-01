Pareigūno nužudytos moters šeima padavė Trumpo administraciją į teismą

37-erių R. Good sausio 7 d. žuvo Mineapolyje, kai Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) pareigūnas per operaciją „Metro Surge“ – administracijos vykdytą masinį pajėgų dislokavimą Minesotoje – tris kartus šovė į jos automobilį.
Jos šeima federaliniam teismui pateikė du ieškinius.
Viename iš jų minimos Jungtinės Valstijos ir pagal Federalinį deliktinių reikalavimų įstatymą prašoma atlyginti žalą dėl neteisėto gyvybės atėmimo, aplaidumo ir kitų neteisėtų veiksmų.
Antrajame minimas žudikas Jonathanas Rossas ir aukšto rango D. Trumpo administracijos pareigūnai, įskaitant tuometę vidaus saugumo sekretorę Kristi Noem ir Baltųjų rūmų personalo vadovės pavaduotoją Stepheną Millerį.
Abu D. Trumpo pareigūnai nepagrįstai apkaltino R. Good terorizmu, o K. Noem spaudos konferencijoje melagingai pareiškė, kad auka „bandė partrenkti teisėsaugos pareigūną“.
Antrajame ieškinyje kalbama apie sąmokslą pažeisti pilietines teises pagal 1871 m. Kukluksklano įstatymo nuostatas. Tvirtinama, kad per imigracijos operaciją sąmoningai taikytasi į somaliečių ir ispanakalbių bendruomenes ir siekta įbauginti žmones, kurie protestavo arba stebėjo federalinius pareigūnus.
„Renee mirtis nebuvo nelaimingas atsitikimas“, – nurodė šeimos advokatai ir pavadino ją nuspėjamu politikos, kuri skatino agresyvias konfrontacijas, rezultatu.
D. Trumpo administracija gynė savo griežtą imigracijos politiką ir pareigūnų veiksmus, tvirtindama, kad J. Rossas pagrįstai panaudojo mirtiną jėgą.
Vaizdo įraše, kuriame užfiksuoti šūviai, matyti, kaip R. Good ramiai kalbasi su pareigūnais iš savo automobilio, o netrukus po to mėgina nuvažiuoti.
Šeimos ieškinyje teigiama, kad ji buvo neginkluota, nebuvo įtariama jokiu nusikaltimu ir tuo metu, kai J. Rossas pradėjo šaudyti, suko automobilio vairą tolyn nuo jo.
R. Good žūtis sukėlė protestus Mineapolyje ir sustiprino kritiką administracijos deportacijų kampanijai.
Po dviejų savaičių per susirėmimą mieste federaliniai imigracijos pareigūnai nušovė kitą JAV pilietį – intensyviosios terapijos slaugytoją Alexą Pretti.
R. Good žūtis taip pat sukėlė sumaištį Teisingumo departamente, kai Mineapolio federaliniams prokurorams nebuvo leista atlikti tyrimo susijusių pareigūnų atžvilgiu, o keli iš jų protestuodami atsistatydino.
Departamentas nepateikė kaltinimų nė vienam pareigūnui dėl nė vieno nužudymo, nors Minesotos institucijos tiria abu atvejus dėl galimų valstijos teisės pažeidimų.
„Tai, kas nutiko mums, niekada neturėtų nutikti jokiai šeimai. Joks vaikas dėl to neturėtų augti be vieno iš tėvų. Niekas neturėtų prarasti sesers ar dukters. Niekas neturėtų gyventi be savo gyvenimo meilės“, – sakė R. Good žmona Becca Good.
„Atsakomybė – tikra atsakomybė – yra vienintelis būdas užtikrinti, kad jokiai kitai šeimai nereikėtų patirti to, ką patyrėme mes“, – pabrėžė ji.
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