Paryžiaus restoranuose melas liejasi laisvai

Grobis – naivūs turistai
Laikraščio „Le Parisien" tyrimas parodė, kad ši praktika ypač paplitusi turistiniuose rajonuose, kur nesąžiningi verslininkai pasinaudoja atvykėlių patiklumu ir neišprusimu.
Tris dešimtmečius restoranų srityje dirbanti moteris su žurnalistais buvo ciniškai atvira. Žmonėms esą galima patiekti bet kokį vyną – jie nejaučia skirtumo tarp jauno pigaus božolė, „Côte du Rhône“, „Brouilly“ ar bet kokio kito vyno. „Someljė žino skirtumą, bet turistas neturi supratimo. Kartais net vyno likučius supilu į vieną butelį laimingajai valandai (metas, kai alkoholiniai gėrimai parduodami itin žemomis kainomis, red. past.)“, – sakė neįvardytas pašnekovas.
Padavėjai keičia brangų „Bardolino“ vyną pigesniu „Chianti“, bolė parduoda kaip „Côtes-du-Rhône“, o kartais net trijų skirtingų rūšių vyną sumaišo ir supila į vieną taurę. Vienas buvęs XVIII rajono braserijos darbuotojas atvirai pasakojo: „Išskyrus nuolatinius klientus, visi kiti klientai buvo apgaudinėjami. Pamatęs ateinančius amerikiečių turistus, jau žinodavau, kad jie bus apgauti.“
Kad įsitikintų šių kaltinimų pagrįstumu, žurnalistai surengė eksperimentą su dviem vyno ekspertais – buvusiu someljė Gwilhermu de Cervaliu, dirbusiu keliuose prabangos viešbučiuose, ir vyno prekybos specialiste Marina Guibert, kuri atstovauja nepriklausomiems Il de Franso regiono vyno pardavėjams. Apsimetę turistais, jie skirtingomis dienomis lankė įtartinas įstaigas ir kiekvieną kartą gaudavo ne tą vyną, kurį užsakė. Vietoj 8,50 euro kainuojančio „Chablis" G. de Cervaliui buvo patiektas, jo manymu, pigus „Sauvignon Blanc“ už 5,60 euro, o M. Guibert vietoj 7,60 euro kainuojančio „Sancerre“ – pigesnis „Savignon Blanc“.
Klastoja skonį ir kiekį
Žurnalistų kalbintų darbuotojų liudijimai atskleidžia apgaulių mastą ir sistemą. „Jei brangiausias butelis per greitai pasibaigdavo, savininkas mus bardavo. Tik vieną kartą per visą laiką klientas atskleidė apgaulę – tai buvo someljė“, – žurnalistams pasakojo vienas neįvardytas padavėjas.
Kitas daugiau kaip du dešimtmečius maisto pramonės srityje dirbantis padavėjas socialiniuose tinkluose patvirtino: kartais taurę raudonojo vyno užsisakiusiam klientui supilamas vynas net iš trijų skirtingų butelių, su viltimi, kad lankytojas nepageidaus dar vienos tokio pat vyno porcijos.
Tyrimo metu taip pat išaiškėjo, kad šis reiškinys paplitęs ne tik parduodant vynus. Instagramo paskyroje „Balance ta pinte" buvo inicijuotas tyrimas dėl barų, kurie patiekia mažiau nei 0,5 l užsakomo alaus. Greitai buvo surinkta apie 2 tūkst. skundų, tačiau tyrėjai vėliau nusprendė pašalinti probleminių įstaigų sąrašą.
Kova su vėjo malūnais
Nors tokia praktika pagal Prancūzijos įstatymus prilygsta sukčiavimui ir gali būti baudžiama iki 300 tūkst. eurų bauda ir dvejais metais kalėjimo, realybėje šie atvejai retai išaiškėja. Pagal įstatymus padavėjas taip pat privalo atnešti užsakyto vyno butelį su etikete ir atidaryti jį kliento akivaizdoje. Tačiau daugumai turistų, neišmanančių vynų skonių ypatumų ir vietinių teisės aktų, tokia apgaulė lieka nepastebėta.
Elzaso vyndarys Jérôme'as Bauer, vadovaujantis Nacionalinei saugomos kilmės vyno gamintojų konfederacijai, žurnalistus tikino: sukčiai yra „labai maža mažuma“, bet daro žalą pramonei. „Klientų apgaudinėjimas turi įtakos mums, gamintojams, nes klientas, užsisakęs „Côte du Rhône“ ir gavęs „Bordeaux“ vyno, tikriausiai bus nusivylęs ir daugiau jo negers“, – sakė jis „Le Parisien“.
Prancūzijos valdžios institucijos jau šimtmečius kovoja su sukčiavimu vyno sektoriuje, tačiau jų ištekliai yra riboti, nes vien Paryžiuje yra 60 tūkst. restoranų, kavinių, barų ir kitų maisto prekybos vietų.
