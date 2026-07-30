Pavelas Durovas sako, kad Rusija paskelbė jį teroristu už atsisakymą vykdyti cenzūros reikalavimus

„Rusija mane paskelbė „teroristu“ už tai, kad atsisakiau vykdyti jos reikalavimus dėl masinio stebėjimo ir cenzūros „Telegram“ platformoje“, – parašė jis savo platformoje.
Jis pažymėjo, kad pagal Rusijos įstatymus jam dabar uždrausta „skelbti informaciją internete“.
„Rusijos pareigūnai akivaizdžiai susipainiojo, kas kam gali uždrausti naudotis internetu“, – ironiškai pastebėjo jis.
Rusija ketvirtadienį įtraukė „Telegram“ įkūrėją į „teroristų ir ekstremistų“ juodąjį sąrašą, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai pareiškė siekianti jo arešto dėl kaltinimų leidus Ukrainos žvalgybai naudotis savo susirašinėjimo platforma.
P. Durovas – technologijų verslininkas, daugelį metų gyvenantis už Rusijos ribų ir turintis Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emyratų pasus – ne kartą konfliktavo su Rusijos institucijomis, Maskvai griežtinant interneto erdvės kontrolę.
Jo sukurta susirašinėjimo platforma „Telegram“ yra viena pagrindinių komunikacijos priemonių Rusijoje. Pareigūnai ne kartą bandė blokuoti prieigą prie jos arba trukdyti jos veiklai, siekdami priversti P. Durovą perduoti naudotojų duomenis arba paskatinti rusus naudotis nešifruota, valstybės remiama alternatyvia platforma.
Rusijos saugumo tarnyba FSB šią savaitę pranešė pradėjusi tarptautinę 41-erių P. Durovo paiešką, nors nėra aišku, ar kitos šalys arba teisėsaugos institucijos prie jos prisidės.
Ketvirtadienį jo vardas ir pavardė atsirado Rusijos internetiniame „teroristų ir ekstremistų“ registre – juodajame sąraše, kurį tvarko Rusijos finansų priežiūros institucija „Rosfinmonitoring“.
Į sąrašą įtrauktiems asmenims iš esmės draudžiama vykdyti sandorius Rusijos teritorijoje.
Maskva dažnai taikosi į savo politinius oponentus, įskaitant ir tuos, kurie išvyko iš šalies, ir kaltina juos terorizmo ar ekstremizmo rėmimu.
FSB pareiškė, kad „Telegram“ nepašalino populiariojo pažinčių boto, kuriuo, Maskvos teigimu, naudojasi Ukrainos specialiosios tarnybos, siekdamos įtraukti jaunus rusus „į teroristines ir diversines veiklas“.
Sankt Peterburge – Rusijos prezidento Vladimiro Putino gimtajame mieste – gimęs P. Durovas įkūrė socialinį tinklą „VKontakte“, vadinamą „rusiškuoju feisbuku“.
Dėl institucijų spaudimo praėjusio dešimtmečio viduryje jis buvo priverstas pasitraukti iš bendrovės ir įkūrė „Telegram“.
Maskva jau ne vienus metus nesėkmingai bando užblokuoti „Telegram“, o pastaruoju metu spaudžia naudotojus pereiti prie nešifruotos valstybės remiamos žinučių programos „Max“, kurią P. Durovas yra griežtai sukritikavęs kaip „sukurtą stebėjimui ir politinei cenzūrai“.
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