Pekinas: ES taiko nesąžiningas prekybos kliūtis Kinijos bendrovėms

Pernai Briuseliui pradėjus tyrimą siekiant išsiaiškinti, ar Kinijos vyriausybės teikiamos subsidijos nekenkia Europos konkurencingumui, kinų pareigūnai liepos mėnesį ėmėsi atsakomųjų veiksmų.

Pekinas nuolat neigia kaltinimus dėl nesąžiningos pramonės politikos ir dažnai grasina imtis atitinkamų veiksmų prieš ES, kad apsaugotų savo įmonių teises ir interesus.

Kinijos prekybos ministerija trečiadienį nurodė, kad įgyvendinant ES užsienio subsidijų reglamentą buvo diskriminuojamos kinų įmonės. Be to, ministerija pridūrė, kad dėl to atsirado kliūčių prekybai ir investicijoms.

Tačiau neaišku, ar Pekinas planuoja imtis tolesnių atsakomųjų veiksmų.

ES ir Kinija yra svarbios prekybos partnerės. Pastaruoju metu tarp jų kyla nemažai nesutarimų, pirmiausia dėl Pekino paramos atsinaujinančiosios energijos ir elektrinių transporto priemonių sektoriams.

Reaguodama į šią Pekino paramą, Bendrija ėmėsi atsakomųjų veiksmų.

Šiuo metu ES siekia plėsti atsinaujinančiosios energijos naudojimą, kad iki 2050-ųjų pasiektų nulinį grynąjį išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Briuselis taip pat siekia atsisakyti, jo manymu, pernelyg didelės priklausomybės nuo Kinijos technologijų. Vis dažniau daugelio Vakarų šalių vyriausybės Pekiną laiko potencialia grėsme nacionaliniam saugumui.

Skelbdama tyrimo rezultatus Kinijos prekybos ministerija pridūrė, kad Nacionaliniai mašinų ir elektronikos importo ir eksporto prekybos rūmai pateikė skundą dėl ES užsienio subsidijų reguliavimo priemonių.