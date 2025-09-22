„Pfizer“ perka vaistų nuo nutukimo gamintoją „Metsera“

Šiuo sandoriu „Pfizer“ siekia išplėsti savo produktų asortimentą ir įžengti į milžinišką bei toliau augančią vaistų nuo nutukimo rinką.
„Nutukimas yra didelė ir auganti sritis, su kuria susiję daugiau nei 200 sveikatos sutrikimų“, – pareiškime pažymėjo „Pfizer“ generalinis direktorius Albertas Bourla (Albertas Burla).
„Siūlomas „Metsera“ įsigijimas atitinka mūsų siekį nukreipti investicijas į didžiausią poveikį turinčias galimybes ir paskatinti „Pfizer“ žengti į šią svarbią terapinę sritį“, – pridūrė jis.
Pagal sandorio sąlygas, „Pfizer“ už „Metsera“ sumokės po 47,5 JAV dolerio už paprastąją akciją, o sandoris turėtų būti užbaigtas šių metų paskutinį ketvirtį.
Farmacijos bendrovės į vaistų nuo nutukimo ir diabeto verslą siekia patekti po danų bendrovės „Novo Nordisk“ vaistų „Ozempic“ bei „Wegovy“ ir JAV milžinės „Eli Lilly“ vaisto „Zepbound“ sėkmės.
