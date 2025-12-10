Pietų Korėjos gynybos ministerijos Tarptautinės politikos biuro generalinis direktorius Lee Kwang-sukas (Li Kvangsukas) pabrėžė, kad šalies kariuomenė, laikydamasi tarptautinės teisės, ir toliau „aktyviai reaguos į kaimyninių šalių orlaivių veiklą“ Korėjos oro gynybos identifikavimo zonoje (KADIZ).
Pietų Korėja pareiškė griežtą protestą Kinijai ir Rusijai dėl orlaivių įsibrovimo
2025-12-10 07:28
Pietų Korėja trečiadienį pranešė pareiškusi protestą Kinijos bei Rusijos atstovams, praėjus dienai po to, kai Seulas užfiksavo šių šalių karo lėktuvų įskridimą į savo oro gynybos zoną.
Pietų Korėja / Maksim Konstantinov / ZUMAPRESS.com nuotr.
