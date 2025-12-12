Pietų Sudanas teigia susitaręs su kariaujančiomis pusėmis dėl svarbaus naftos telkinio

Kordofanas, kuriame yra Hegligo naftos telkinys, tapo Sudano pilietinio karo epicentru po to, kai spalį sukarintos Greitosios paramos pajėgos (RSF) perėmė viso Darfūro regiono šalies vakaruose kontrolę.
RSF, kurios nuo 2023 metų balandžio kovoja su reguliariąja kariuomene, pirmadienį pareiškė, kad perėmė strateginės vietovės kontrolę „po to, kai Sudano kariuomenė pabėgo“. Vėliau Pietų Sudanas pareiškė, kad kariai pasidavė sukilėliams.
Sukarintos pajėgos naftos telkinio užėmimą pavadino „lūžio tašku visos šalies išlaisvinimui, atsižvelgiant į jo ekonominę svarbą“.
Informacijos ministras Ateny Wek Ateny (Atenis Vek Atenis) ketvirtadienį spaudos konferencijoje sakė, kad „pasiektas trišalis susitarimas“ tarp Pietų Sudano kariuomenės, Sudano kariuomenės ir RSF.
Juo Pietų Sudano kariams suteikiama „pagrindinė atsakomybė už Hegligo naftos telkinio, dar vadinamo Pantu, saugumą didėjant įtampai“.
Hegligo užėmimas, kurį buvęs Sudano ministras pavadino katastrofa, taip pat buvo smūgis Pietų Sudanui, kuris 2011 metais atsiskyrė nuo Sudano ir kuriam priklausė didžioji dalis šalies iškastinio kuro telkinių.
Šioje vietoje yra pagrindinis Pietų Sudano eksportui skirtos naftos perdirbimo įrenginys.
Nepaisant turimos naftos, jauniausia pasaulio valstybė jau daugelį metų kenčia nuo nestabilumo ir didelio skurdo.
Pietų Sudanas 2011 metais iškovojo nepriklausomybę, tačiau netrukus po to prasidėjo penkerius metus trukęs niokojantis pilietinis karas, po kurio daugiau kaip du milijonai žmonių buvo priversti palikti savo namus, ir baiminamasi, kad šiemet, žlungant taikos susitarimui, konfliktas gali atsinaujinti.
Tuo tarpu dėl tebesitęsiančio Sudano konflikto Pietų Sudanas taip pat priėmė šimtus tūkstančių karo pabėgėlių.
