Pirkėjams žada pokyčių: ragina naikinti PVM vaisiams ir daržovėms

Sveika mityba – prabanga ar būtinybė? Belgijoje verda karštos diskusijos dėl šviežių vaisių ir daržovių kainų. Šiuo metu šalyje šiems produktams taikomas šešių procentų PVM tarifas. Prekybininkai siūlo jį mažinti iki nulio.
„Būtų puiku – tikrai puiku! Ką gi, dabar belieka tikėti, kad tai įvyks. Tiesiog tikėtis, žinote“, – sakė moteris.
„Labai gera idėja, be to, tai skatina žmones juos valgyti. Tačiau ar tai reiškia, kad valgysime tik šiuos produktus? Be to, jei mums duoda šiek tiek daugiau, vadinasi, ir paims šiek tiek daugiau“, – teigė vyras.
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PVM mažinimas vaisiams ir daržovėms – svarbus sveikatai. Ar tai gera idėja? Iš pirmo žvilgsnio – taip.
„Sutaupyta suma siektų maždaug 30–35 eurus per mėnesį“, – aiškino ekonomistas Philippe Defeytas.
Nors ekonomistai pastebi, kad dažnai PVM sumažinimas automatiškai nelemia žemesnių kainų.
„PVM sumažinimas iš tikrųjų turi atsispindėti produktų kainose. Kai buvo sumažintas PVM restoranų sektoriuje, aiškiai matėme, kad tai nelėmė mažesnių kainų“, – teigė P. Defeytas.
Šiuo atveju mažmenininkai prisiimtų įsipareigojimą, remdamiesi Danijoje atliktu eksperimentu, davusiu teigiamų rezultatų.
„Eksperimentas apėmė 162 parduotuves, o rezultatas – bendras vaisių ir daržovių pardavimų augimas daugiau nei 10 procentų. Kai kuriuose regionuose šis rodiklis siekė net 20 procentų. Tad mums tai buvo labai stiprus psichologinis signalas. Tai reiškė, kad sveikiausias pasirinkimas tapo labiausiai prieinamas ir kad pirkėjai jį palankiai įvertino“, – teigė „Lidl Belgium“ atstovė Walerianne Dubois-Decroix.
Kalbant apie poveikį sveikatai, vaisiai ir daržovės patenka į dažniausiai perkamų prekių trejetuką. Vis dėlto abejojama, kad mažas pajamas gaunančios šeimos dėl to lengviau atsipūstų.
„Sumažinus PVM nuo 6 proc. iki 0 proc. tam tikroms vartojimo prekėms, bendrai paėmus, šie vartotojai greičiausiai nieko nelaimės arba nauda bus labai menka. Todėl siūloma verčiau didinti jų pajamas“, – aiškino P. Defeytas.
Belgijos vyriausybė šiuo metu svarsto didžiulę mokesčių reformą. Ir scenarijus gali būti visiškai priešingas, nei tikisi pardavėjai ir pirkėjai. Svarstoma sujungti dabar galiojančius 6 ir 12 procentų tarifus į vieną bendrą 9 procentų PVM tarifą. Tai automatiškai reikštų, kad vaisiams ir daržovėms PVM didėtų.
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