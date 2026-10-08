Po išpuolių Tuskas apkaltino socialinius tinklus ir vaizdo žaidimus

Prieš tai vienoje mokykloje netoli Varšuvos 15-metis peiliu mirtinai sužalojo ūkvedę ir sužeidė dar du suaugusiuosius. Trečiadienį per išpuolį peiliu kitoje mokykloje buvo sužeisti devyni žmonės.
„Šis smurto kultas dabar yra visur pasaulyje ir, deja, pasiekė ir Lenkiją“, – sakė D. Tuskas. Ši pavojinga tendencija, anot jo, išsivystė „veikiant internetui“, taip pat vaizdo žaidimams ir turiniui, „kuris skatina gryną smurtą“, pavyzdžiui, vadinamosioms „freak fights“ kovoms, per kurias nuomonės formuotojai ar kiti žinomi žmonės dalyvauja smurtinėse dvikovose. Ypač tarp psichinę krizę išgyvenančių berniukų esą pastebima tendencija mėgdžioti tokį elgesį.
D. Tuskas ketvirtadieniui sušaukė krizinį pasitarimą su vidaus reikalų, skaitmenizacijos, švietimo ir sveikatos apsaugos ministrais, taip pat specialiųjų tarnybų koordinatoriumi ir Lenkijos policijos vadovu. Taip jis reagavo į vienas po kito šalies mokyklose įvykdytus išpuolius peiliais. Premjeras kaltino nacionalistinių pažiūrų Lenkijos prezidentą Karolį Nawrockį vetavus įstatymą, kuriuo buvo siekiama apsaugoti nuo smurto ir neapykantos socialiniuose tinkluose.
Policijos duomenimis, ketvirtadienį 15-metis surengė mirtiną išpuolį peiliu Leščydul Novinų gyvenvietėje, esančioje už 70 kilometrų į rytus nuo Varšuvos. Buvusioje savo mokykloje jis pirmiausia peiliu užpuolė ūkvedę, o paskui – mokytoją ir mokyklos direktorių.
Šie sutramdė paauglį, todėl jį pavyko sulaikyti, naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovė Katarzyna Kucharska. Tačiau 37 metų ūkvedė nuo patirtų sužalojimų mirė. Liudininkų teigimu, užpuolikas dėvėjo šalmą su kamera, kuri filmavo išpuolį.
Be to, ketvirtadienio rytą Serpce, už 125 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Varšuvos, buvo sulaikytas 17-metis, kuris buvo paskelbęs ketinantis savo mokykloje padaryti „kai ką grandiozinio“. Mokytojas apie tai pranešė policijai, o ši paauglio namuose rado krepšį su dviem peiliais.
Trečiadienį Ostrolenkoje, maždaug už 120 kilometrų į šiaurę nuo Varšuvos, 19-metis peiliu užpuolė mokinius, mokytojus ir praeivius bei sužeidė devynis žmones. Jis taip pat buvo sulaikytas.
Tokie išpuoliai peiliais 37 mln. gyventojų turinčioje Lenkijoje iš tikrųjų pasitaiko gana retai. Lenkijos švietimo ministrė Barbara Nowacka paragino tradicinę žiniasklaidą ir socialinių tinklų nuomonės formuotojus „atsakingai“ komentuoti tokius išpuolius, kad būtų išvengta smurto „spiralės“.
AFP turimame dokumente nurodoma, kad pastaraisiais mėnesiais policija ne kartą užfiksavo atvejų, kai mokiniai savo mokyklose surengė arba planavo išpuolius peiliais.
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