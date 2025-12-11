Po JAV kritikos JT žmogaus teisių komisaras gina Europą

D. Trumpas peikė Europą kaip „pūvančią“ ir „silpną“ imigracijos srityje po to, kai jo administracijos nacionalinio saugumo strategijoje buvo perspėta dėl vadinamojo „civilizacinio ištrynimo“, sakydamas, kad žemyno migracijos politika „kelia nesantaiką, žodžio laisvės cenzūrą ir politinės opozicijos slopinimą“.
JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Volkeris Turkas (Volkeris Tiurkas) savo ruožtu tvirtino, kad Europa pasiekė didžiulių laimėjimų žmogaus teisių srityje.
Kalbant apie JAV strategijos europinį komponentą, Europa „gavo naudos būtent dėl žmogaus teisių skatinimo ir apsaugos“, sakė V. Turkas spaudos konferencijoje Ženevoje.
Savo teismais ir konvencijomis Europa sukūrė žmogaus teisių sistemą, kuri yra „viena stipriausių pasaulyje“, pabrėžė jis.
„Kalbant apie saviraiškos laisvę, visiškai aišku, kad ji turi ribas, kai kalbama apie neapykantos kalbą, žalingą dezinformaciją, smurto kurstymą“, – sakė komisaras.
„Tikiuosi, kad visi, kurie žiūri į šią strategiją ir ją analizuoja, daro tai labai pripažindami neįtikėtiną kelią“, kurį nuėjo Europa, siekdama sukurti žemyną, pagrįstą „taika, žmogaus teisėmis ir orumu“, tvirtino JT pareigūnas.
Jis pavadino tai „neįtikėtinu žmonijos pasiekimu“.
Nuo D. Trumpo sugrįžimo į valdžią sausį Europos ir Jungtinių Valstijų santykiai tapo įtempti keliais atžvilgiais – nuo JAV suartėjimo su Rusija iki atviros Jungtinių Valstijų paramos kraštutinių dešiniųjų partijoms Europoje.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Friedrichas Mercas) antradienį pareiškė, kad kai kurios JAV nacionalinio saugumo strategijos dalys „mums nepriimtinos iš Europos perspektyvos“.
