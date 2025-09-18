Po karališko Donaldo Trumpo sutikimo JK pereita prie politikos

Atsisveikinęs su karaliumi Charlesu III (Karoliu III) Vindzoro pilyje, kur praleido naktį, D. Trumpas antrąją ir paskutinę savo kelionės dieną sraigtasparniu nuskrido į JK vadovo užmiesčio rezidenciją Čekersą.
K. Starmeris ir jo žmona Victoria (Viktorija) pasveikino D. Trumpą, jie juokėsi ir šnekučiavosi prieš kameras, skambant dūdmaišių melodijoms, o tada nuėjo į XVI amžiaus dvarą pradėti susitikimo.
Po karališkosios pompastikos dienos Vindzoro pilyje K. Starmeris pasidžiaugė, kad JAV milžinės, tarp jų „Microsoft“ ir „Blackstone“, paskelbė apie 150 mlrd. svarų sterlingų (172,95 mlrd. eurų) investicijas JK.
„Darbo vietos, augimas ir galimybės – tai, ką pažadėjau dirbantiems žmonėms, ir būtent tai yra šio valstybinio vizito rezultatas“, – sakė K. Starmeris.
Premjeras pozicionuoja save kaip tiltą tarp nenuspėjamo JAV lyderio ir Europos sąjungininkų, ypač karo Ukrainoje klausimu, siekdamas užsitikrinti daugiau D. Trumpo įsipareigojimų Kyjivui.
Šiltas K. Starmerio tonas bendraujant su 79 metų respublikonu pelnė tam tikrą atlaidumą JAV prezidento prekybos karuose, o gegužę Baltuosiuose rūmuose abi šalys pasirašė „ekonominės gerovės susitarimą“.
Britanija tikisi užsitikrinti tolesnių nuolaidų ir norėtų, kad 25 proc. muitai aliuminiui ir plienui būtų sumažinti iki nulio, tačiau neįpareigojantys D. Trumpo komentarai rodo, kad susitarimo greitu metu laukti neverta.
„Jie norėtų pažiūrėti, ar galėtų gauti šiek tiek geresnį susitarimą. Taigi, mes su jais pasikalbėsime“, – prieš išvykdamas į Britaniją sakė D. Trumpas.
Jeffrey Epsteino šešėlis
Derybos gali tapti keblios dėl kelių priežasčių: K. Starmeris susiduria su politinėmis problemomis savo šalyje po to, kai atleido JK ambasadorių Vašingtone Peterį Mandelsoną dėl diplomato ryšių su mirusiu JAV seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu.
Pastarosiomis savaitėmis J. Epsteino šešėlis taip pat persekiojo D. Trumpą – paaiškėjo, kad jiedu palaikė ryšius dešimtajame dešimtmetyje, ir ši tema gali būti iškelta spaudos konferencijoje vėliau ketvirtadienį.
Tačiau trečiadienį JAV lyderio garbei buvo mesta visa Didžiosios Britanijos valstybinė pompastika.
Karalius Charlesas III pasitiko D. Trumpą Vindzoro pilyje, surengdamas karališką pasirodymą su ginklų saliutais, kavalerija ir dūdmaišiais.
Į vakarus nuo Londono esančioje pilyje D. Trumpui apžiūrint karius vyrai juokėsi ir pokštavo, o šis iškilmingas sutikimas atitiko JAV lyderio pomėgį iškilmėms.
Apie 120 žirgų ir 1,3 tūkst. britų kariškių – kai kurie su raudonomis tunikomis ir auksiniais plunksniniais šalmais – pasveikino D. Trumpą iškilminga garbės sargybos ceremonija. Renginį kai kurie britų pareigūnai pavadino didžiausiu pastarųjų laikų valstybiniu vizitu.
„Didžiausia garbė“
Prezidentas ir karalius dieną užbaigė „balto kaklaraiščio“ valstybiniu banketu, kuriame dalyvavo 160 svečių, tarp kurių buvo vyresnieji karališkosios šeimos nariai, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, žiniasklaidos magnatas Rupertas Murdochas, „Apple“ vadovas Timas Cookas ir golfo žaidėjas Nickas Faldo.
Prieš vakarienę D. Trumpas svečiams pasakė, kad valstybinis vizitas yra „tikrai viena didžiausių garbių mano gyvenime“, o JK ir JAV apibūdino kaip „dvi natas viename akorde (...) – kiekviena graži atskirai, bet iš tikrųjų jos skirtos groti kartu“.
Savo kalboje karalius gyrė D. Trumpo „asmeninį įsipareigojimą rasti sprendimus kai kuriems sunkiausiai išsprendžiamiems pasaulio konfliktams“.
Tačiau jis taip pat pabrėžė lyderių aplinkosauginius įsipareigojimus „mūsų vaikams, anūkams ir tiems, kurie ateis po jų“.
Pirmoji ponia Melania Trump ketvirtadienio rytą liko Vindzore, kur kartu su karaliene Kamila turėjo apžiūrėti karalienės Marijos lėlių namus.
Dauguma valstybinių vizitų rengiami Londone, didingų Bakingamo rūmų ir plataus, vėliavomis išpuošto bulvaro „The Mall“ fone. Tačiau šis D. Trumpo vizitas vyksta atokiau.
Tai leidžia lengviau kontroliuoti protestus ir apsaugoti prezidentą didėjant tarptautinei įtampai, ypač po to, kai praėjusią savaitę Jutos valstijoje buvo nušautas D. Trumpo sąjungininkas Charlie Kirkas. Nepaisant to, Britanijos policija surengė didžiulę policijos operaciją, siekdama užtikrinti prezidento saugumą.
Apytikriai 5 tūkst. žmonių trečiadienį žygiavo per Londono centrą, mojuodami Palestinos vėliavomis ir nešdami plakatus su šūkiais, tarp jų – „Migrantai laukiami, Trumpas nelaukiamas“.
Anksčiau šią savaitę partizaninė kampanijos grupė „Led By Donkeys“ ant pilies bokšto projektavo JAV lyderio ir lytinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino atvaizdus. Policija sulaikė keturis asmenis.
Naujausi komentarai