Po krizės Seutoje ES pasienio agentūrą „Frontex“ sustiprins greitojo reagavimo pajėgos

„Frontex“ turėtų gebėti per 24 valandas atvykti į bet kurią krizės vietą, antradienį pristatydamas veiksmų planą ES išorės sienoms stiprinti sakė ES migracijos komisaras Magnusas Brunneris.
Tačiau „Frontex“ darbuotojai ir toliau būtų siunčiami tik gavus valstybės narės prašymą, sakė jis.
Liepos pabaigoje per kelias dienas į Seutą atvyko maždaug 72 tūkst. migrantų. Dėl to kilo diplomatinė krizė, kai ES valstybės narės kaltino viena kitą.
Konservatyvios Europos liaudies partijos (ELP) vadovas Manfredas Weberis vėliau paragino tokiais atvejais suteikti „Frontex“ operatyvinio vadovavimo įgaliojimus.
„Frontex“ padės išsiųsti asmenis
M. Brunneris taip pat paskelbė, kad pasienio agentūra atliks didesnį vaidmenį vykdant deportacijas.
Pagal veiksmų planą agentūra gaus daugiau specialiai apmokytų darbuotojų, galinčių padėti visuose grąžinimo proceso etapuose. Tai galėtų apimti asmenų, privalančių išvykti iš šalies, nustatymą ir deportacijos skrydžių koordinavimą.
Vokietijoje ir kitose valstybėse narėse „Frontex“ pareigūnai jau padeda grąžinti asmenis, kurių prieglobsčio prašymai buvo atmesti.
Tikimasi, kad Europos Komisija pateiks pateiks naujų „Frontex“ įgaliojimų projektą spalio pabaigoje.
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